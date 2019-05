Galaxy S10 cu Snapdragon sau cu Exynos. Care are o autonomie mai bună?

Samsung S10 poate avea la bord fie un Snapdragon 855, fie un procesor Exynos 9820, în funcție de regiunea unde este vândut. Care model are o autonomie mai bună?

Samsung și-a făcut acest obicei de a echipa flagship-ul Galaxy S cu procesor de la Qualcomm sau cu propriul procesor Exynos. Tradiția a continuat și în acest an și dacă îți iei un S10 din SUA atunci vine echipat cu procesorul Snapdragon 855, iar dacă-l cumperi din România atunci telefonul va avea procesorul Exynos 9820.

Știm deja că procesorul celor de la Qualcomm, construit pe un proces de fabricație de 7 nanomilimetri, este ceva mai performant decât Exynos 9820, construit pe un proces de fabricație de 8 nm.

Acum a venit momentul să vedem și care variantă de Samsung S10 are o autonomie a bateriei mai bună. Să fie modelul cu Snapdragon sau cel cu Exynos?

Cei de la PhoneBuff au pus cele două modele la test, iar câștigătorul a obținut victoria cu o marjă destul de mare.

Pentru a ajunge la o concluzie, cele două modele de telefoane sunt trecute printr-o serie de teste (o oră fiecare) ce sunt realizate în laborator.

Primul test a fost o conversație telefonică de o oră, iar bateria ambelor modele s-a scurs cu 7%. Ceea ce nu este rău și nu există nicio diferență între cele două versiuni. În testul de mesagerie (luminozitatea ecranului blocată la 200 de niți) modelul Exynos a scăzut cu 10%, iar modelul cu Snapdragon cu 9%.

În testul de citire al emailurilor, bateria ambelor modele a scăzut cu 10%, iar modelul cu Snapdragon 855 și-a păstrat avantajul de 1%. În testul de browsing pe internet, telefoanele s-au comportat la fel, apoi în testul cu Instagram, modelul Exynos a mai cedat încă un procent în favoarea lui Snapdragon 855.

Așadar, modelul cu Snapdragon 855 are 51% la baterie, în timp ce modelul cu Exynos 9820 este la 49%.

Testul care diferențiază cele două versiuni ale Samsung Galaxy S10

Marea diferență dintre cele două telefoane are loc în urma testului de tip Stand by. Ambele modele au stat în stand by timp de 16 ore și S10 cu Snapdragon 855 a scăzut cu 8% până la 43%, în timp ce S10 cu Exynos 9820 a scăzut cu 17% până la 32%. O diferență foarte mare.

După o sesiune de o oră de vizionare de clipuri video pe YouTube, bateria lui S10 Snapdragon 855 a scăzut la 28%, și cea a modelului cu Exynos 9820 la 16%.

A urmat sesiunea de gaming și acolo varianta cu Exynos a fost învinsă. S10 a cedat cu un minut înainte de încheierea testului, în timp ce versiunea cu Snapdragon 855 a ajuns la 13%.

Mai departe, acestă variantă de Samsung S10 a rezistat pentru încă un test de navigare pe Maps timp de o oră înainte să se închidă.

Așadar, marea diferență dintre cele două modele se face la stand by. Din punctul meu de vedere nu este ok deoarece ambele versiuni au același preț de vânzare, însă atât performanța, cât și autonomia bateriei este mai bună pe varianta cu Snapdragon 855.