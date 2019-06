Pierderi imense pentru Huawei în 2019. Ce se întâmplă cu telefoanele?

Huawei va înregistra pierderi imense anul acesta din cauza embargolului SUA, recunoaște chiar Ren Zhengfei, șeful companiei.

Fondatorul și actualul CEO al Huawei, Ren Zhengfei, a spus că se așteaptă ca embargoul impus de SUA va determina ca producătorul de telefoane să piardă miliarde de dolari. Nu-ți imagina că firma nu va mai face bani sau că va intra în faliment.

Zhengfei spune că se așteaptă ca veniturile să ajungă la 100 de miliarde de dolari în acest an, în scădere de la cele 104 miliarde înregistrate anul trecut.

Totuși, trebuie să ai în vedere faptul că estimările de venituri pentru acest an, înainte de embargoul impus de Donald Trump, erau la 125 de miliarde de dolari. Deci am putea considera că firma chineză pierde în acest an 25 de miliarde de dolari din cauza lui Trump.

„Nu ne așteptam ca administrația lui Trump să ne atace pe atât de multe fronturi”, a spus Ren Zhengfei, dar care apoi a adăugat că firma nu va scădea suma investită în cercetare și dezvoltare și nici că va concedia oameni.

Șeful Huawei spune că vânzările de telefoane vor scădea

Șeful companiei a fost sfidător față de ordinul executiv dat de Trump și a spus că Huawei are planuri de urgență pentru a face față. Cu toate acestea, implicațiile interdicției au devenit din ce în ce mai clare.

Google nu-i mai permite companiei să folosească licența de Android, ARM nu le va mai vinde design-urile pentru procesoare, iar mai multe țări au anunțat că nu vor folosi echipament de la Huawei pentru construirea rețelelor 5G.

Toate aceste lucruri vor afecta producția de smartphone-uri și Huawei nu mai are speranțe că va depăși Samsung în acest an, în materie de smartphone-uri vândute. Ren Zhengfei spune că se așteaptă ca vânzările de smartphone-uri Huawei să scadă cu 40%, după ce Bloomberg a scris că producătorul chinez ar putea suferi pierderi chiar de 60%.

Compania și-ar reveni abia după 2021, a mai spus șeful Huawei. Viitorul telefoanelor companiei este încă incert și rămâne de văzut dacă Huawei va primi, până la urmă, permisiunea de a folosi Android în continuare sau va apela la un sistem de operare propriu.

Google a implorat administrația de la Casa Albă să lase Huawei să folosească Android, dar Trump încă nu a dat niciun semn că ar scoate compania chineză de pe lista neagră.