Piața de mobile, în continuă scădere: cât de prost se vând smartphone-urile în 2019

Dacă ți-ai cumpărat un telefon de top în ultimele luni, să știi că ești în contrast cu trendul din piață. Vânzările de smartphone-uri sunt în scădere, iar principalul motiv ar putea fi derivat din lipsa de inovație. Nu ajută nici prețurile din ce în ce mai generoase.

Un nou studiu al celor de la Gartner asupra pieței globale de mobile atrage atenția asupra unui trend care a început în urmă cu aproximativ un an. Este vorba de scăderea vănzărilor de telefoane mobile, cu valori din ce în ce mai mari de la an la an.

În teorie, anul a început bine. Mai multe companii au dezvăluit telefoane pliabile și am început să credem că vom vedea un val de inovație în această piață saturată. Nu a durat mult până când s-a dovedit că acele gadgeturi futuriste nu sunt gata pentru utilizatori obișnuiți. Din ce în ce mai multe surse confirmă că vom avea mult de așteptat până când Galaxy Fold va ajunge în mâinile utilizatorilor obișnuiți. Situația anulării lansării a fost cu atât mai penibilă cu cât vorbeam de un aparat de 2000 de euro.

Conform raportului sintetizat în tabelul de mai jos pentru primul trimestru din 2019, piața globală de telefoane a scăzut cu 2,7% de la an la an, iar comparativ cu situația din ultimul trimestru al anului trecut, vânzările au scăzut cu 8,65%. Punctual, Samsung a vândut cu aproximativ 10% mai puține unități, dar și-a menținut poziția de top. Apple este în urma celor de la Huawei care, cel puțin până la conflictul cu Donald Trump, au înregistrat cu creștere de 44% față de T1 2018. Va fi interesant de văzut cât de mult se va schimba situația în trimestrul al doilea din acest an, după ce se vor resimți problemele foarte dificile ale Huawei. În final, Oppo și Vivo ocupă locurile trei și patru în top, în timp Xiaomi este pe șase.