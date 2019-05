Clipul video care-ți arată cât de performantă va fi consola PlayStation 5

Viitoarea consolă Sony va fi una performantă, iar acum poți vedea care este diferența dintre PlayStation 5 și PS4 Pro în acest clip video.

Mark Cerny, arhitectul șef pentru viitoarea consolă Sony, a făcut primele dezvăluiri legate de viitorul PlayStation (nu l-a numit PS5) pe la mijlocul lunii aprilie. Consola ar fi mult mai performantă decât PS4 Pro, ar suporta Ray Tracing și rezoluții 8K, dar ar veni la pachet și cu un nou SSD ce ar fi capabil să încarce jocurile foarte rapid.

Cerny a vorbit vag despre noua consolă, dar a dat de înțeles că va fi un pas important în față, în comparație cu generația actuală. Un aspect interesant prezentat atunci a fost adăugarea acelui tip de SSD (mai performant decât orice există acum pe piață) ce ar face ca jocurile să se încarce mult mai repede și ca gameplay-ul să fie mai fluid. Un SSD din Playstation 5 poate reduce un timp de încărcare de 15 secunde la doar 0.8 secunde, a spus Cerny.

Acum poți să vezi și tu ce înseamnă adăugarea acestui SSD consolei. Un clip s-a scurs pe internet și a fost publicat pe Twitter și aici poți vedea o comparație dintre PS4 Pro și viitoarea consolă.

Sony’s official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019