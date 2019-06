Pe ce televizor de vei uita cel mai bine la seriale, conform Netflix

E clar că un televizor de calitate îți va oferi și o imagine mai bună, dar Netflix îți spune ce care cele mai potrivite pentru conținutul de pe platformă.

Asta ți-ar putea fi de ajutor, mai ales după ce creatorii celebrului serial Game of Thrones au dat vina pe televizoarele fanilor care s-au plâns că episoadele au fost prea întunecate. Potrivit acestora, fie nu și-au făcut setările cum trebuie, fie au urmărit episoadele pe un ecran mic, cum ar fi cel al uni iPad. Deși Game of Thrones poate fi văzut pe HBO GO, același lucru se aplică și pentru serialele de pe Netflix.

Din 2015, platforma îți spune care televizoare ar fi cele mai potrivite pentru o sesiune de binging pe platformă. Momentan, recomandările sunt în număr de trei, dar compania spune că vor mai adăuga modele, pe măsură ce mai multe televizoare vor oferi Netflix direct din telecomandă.

Lista de televizoare recomandate de Netflix pentru filme și seriale

Panasonic VIERA, seriile GX700/GX800/GX900

Samsung, seriile Q60R/Q70R/Q80R/Q90R/Q900R series, RU8000, The Frame și The Serif

Sony BRAVIA, seriile X85G/X90G și A9G

Netflix are și niște criterii după care face aceste recomandări. Spune că vrea să te ajute să găsești televizorul care oferă cea mai bună experiență a platformei, din punct de vedere al vitezei, ușurinței de utilizare, dar și la capitolul vizionării efective a conținutului.

Pentru a fi recomandat de Netflix, televizoarele trebuie să îndeplinească cinci din șapte criterii. Pe scurt, televizorul trebuie să fie un Smart Tv. În primul rând, contează rapiditatea: televizorul ar trebui să se aprindă repede, să țină minte unde ai rămas, dar și să pornească cât mai repede aplicația.

Pentru recomandări, Netflix ia în considerare aspecte legate de rezoluție, calitate a imaginii, dar și aspecte legate de funcționalitate.

Neapărat, televizorul trebuie să aibă și butonul Netflix pe telecomandă.