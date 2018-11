Elon Musk vrea să-ți transforme Tesla într-o mașinuță cu telecomandă

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a făcut câteva postări pe Twitter în care promite că automobilele vor putea deveni un fel de mașinuțe cu telecomandă.

Conform lui Musk, în următoarele șase săptămâni, o nouă versiune a sistemului de auto-parcare Summon va fi dezvăluită. Funcția este disponibilă în cadrul mașinilor cu Autopilot.

CEO-ul Tesla a postat mai multe mesaje pe Twitter, iar într-unul din ele, acesta spune că până anul viitor, Summon ar trebui să fie capabil să conducă o Tesla printr-o parcare, să găsească un loc liber și apoi să citească semnele din apropiere, pentru a se convinge că poate parca acolo.

For those unfamiliar, this uses Tesla Autopark/Summon. Slightly smarter version hopefully ready soon. By next year, a Tesla should be able to drive around a parking lot, find an empty spot, read signs to confirm it’s valid & park.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2018