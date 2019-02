Oscar 2019: cele mai proaste filme și cei mai slabi actori, distinși cu Zmeura de aur

Cu o zi înainte de decernarea premiilor Oscar 2019, a avut loc festivitatea anuală Zmeura de Aur 2019. Având în vedere că ”onorează” cele mai slabe realizări din domeniul cinematografic pe anul trecut, Zmeura te ajută să știi ce pelicule ar fi bine să eviți.

În timp ce decernarea premiilor Oscar 2019 va avea numărul 91, Zmeura de Aur a ajuns la ediția cu numărul 39 în acest an. Deși pare o glumă să dai premii la cele mai proaste filme și cei mai slabi actori sau regizor, petrecerea atrage în fiecare an personalități de renume de la Hollywood. În timp ce unii refuză să se prezinte și percep întregul eveniment ca pe o ofensă, alții îmbrățișează ironia evenimentului și țin niște discursuri destul de amuzante.

Marele premiant din acest an a fost Holmes & Watson, o reinterpretare a poveștilor cu Sherlock Holmes cu John C. Reilly și Will Ferrel în rolurile principale. Filmul este scris și regizat de Etan Cohen, pe care cei mai mulți îl țin minte datorită peliculei Idiocracy, pe care, de asemenea, a scris-o și regizat-o. Holmes & Watson ”s-a bucurat” de patru premii, printre care cel mai prost film, cel mai prost regizor, cel mai slab actor într-un rol secundar și cel mai slab prequel, remake, rip-off sau sequel.

Deși Donald Trump și-ar fi dorit poate alte distincții pentru abilitățile sale, președintele SUA a fost distins cu două premii la Zmeura de Aur 2019, Cel mai slab actor și cel mai slab combo pe ecran pentru implicarea sa în filmele Death of a Nation și Fahrenheit 11/9. Documentarul lui Michael Moore a fost numit câștigător a altor două distincții în cadrul aceleiași decernări.

Lista completă a câștigătorilor poate fi văzută mai jos și, împreună cu alte câteva detalii, pe Razzies.com.

Cel mai prost film

Holmes & Watson

Cel mai prost regizor

Etan Cohen / Holmes & Watson

Cel mai prost actor

Donald Trump / Death of a Nation, Fahrenheit 11/9

Cea mai slabă actriță

Melissa McCarthy / Life of the Party, The Happytime Murders

Cel mai slab actor într-un rol secundar

John C. Reilly / Holmes & Watson

Cea mai slabă actriță într-un rol secundar

Kellyanne Conway / Fahrenheit 11/9

Cea mai proastă combinație pe ecran

Donald Trump & his self-perpetuating pettiness / Death of a Nation, Fahrenheit 11/9

Cel mai slab PREQUEL, REMAKE, RIP-OFF OR SEQUEL

Holmes & Watson

Cel mai slab scenariu

Fifty Shades Freed

THE RAZZIE REDEEMER AWARD

Melissa McCarthy / Can You Ever Forgive Me?

BARRY L. BUMSTEAD AWARD

Billionaire Boys Club