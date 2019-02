Moment penibil pentru Oppo: chinezii au „clonat” telefonul pliabil Huawei

După Samsung, Huawei e al doilea mare producător care a prezentat un telefon pliabil. O zi mai târziu, aflăm că și Oppo are ceva similar. Ba chiar prea similar.

Huawei Mate X e telefonul pliabil cu 5G care a impresionat lumea pe 24 februarie, poate și pentru că are un preț de 2.300 de euro. Va fi lansat în vară, cu o configurație de 8 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare. Huawei susține că a lucrat trei ani la acest model și, ce-i drept, au mers pe-o cale diferită de Samsung: ecranul e la exterior, nu la interior, iar telefonul are un „mâner” în care sunt camerele și butoanele.

Oppo n-a prezentat oficial un telefon pliabil, dar Brian Shen, vicepreședinte Oppo, a publicat pe o rețea socială din China poze cu un prototip la care ar lucra compania. Seamănă mult prea tare cu ce-a pregătit Huawei ca să zici că-i doar o coincidență.

Telefonul pliabil de la Oppo folosește un ecran OLED, o margine în care sunt integrate camerele foto și se pliază fix ca Huawei Mate X. Da, sunt și ceva diferențe: nu-i la fel de bine finisat și ca design nu-i chiar reușit.

Ce nu știm în acest moment, dar s-ar putea să aflăm în următoarea perioadă, e dacă Oppo chiar a copiat de la Huawei sau pur și simplu e o coincidență incredibilă.

În ceea ce privește telefonul Huawei, Mate X are două ecrane – bine, unul singur, care se pliază. Cel mic are 6,6 inci și îl folosești când ții telefonul închis. Cel mare are 8 inci și devine un fel de tabletă. Telefonul are și trei camere foto, dar și o baterie de 4.500 mAh distribuită în două baterii separate.

Mate X folosește un procesor Kirin 980, prezent și pe Mate 20 Pro, dar și modemul Balong 5000 pentru 5G. Acesta din urmă e produs tot de Huawei. În acest moment, Mate X e o propunere ceva mai îndrăzneață decât a celor de la Samsung, dar și ceva mai fragilă. Contează foarte mult cum va rezista ecranul OLED flexibil în timp, mai ales pe zona pe care e pliat.