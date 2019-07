Oficialii Netflix, uimiți: ce s-a întâmplat după ce au mărit prețurile la abonamente

În ultima jumătate de an, volumul de conținut original de pe Netflix a crescut foarte mult. Din păcate, au crescut și prețurile la abonament, iar acest detaliu s-a reflectat în încasările companiei.

Deja de câțiva ani, Netflix s-a aflat pe o pantă ascendentă. Odată cu îmbogățirea librăriei de conținut, a crescut numărul abonaților și prețul abonamentelor. Oficialii nu s-au așteptat însă ca prețul să influențeze atât de mult încasările într-o manieră negativă. Pentru prima oară în câțiva ani, cel mai mare serviciu de streaming și-a ratat valorile prognozate la final de trimestru.

Greșeala a fost valabilă atât din prisma performanței din Statele Unite a platformei, cât și la nivel global, în alte colțuri ale mapamondului. La scurt timp după publicarea rezultatelor financiare pe cel de-al doilea trimestru din 2019, valoarea acțiunilor a scăzut cu 10%, chiar și dacă încasările per acțiune și profitul total au fost în parametrii. Practic, problema a fost că numărul utilizatorilor a scăzut, dar creșterea abonamentului a compensat și cauzat acea scădere.

Fără să surprindă pe nimeni, în afara directorilor Netflix, s-a observat o scădere a numărului de utilizatori în teritoriile în care au crescut prețurile la abonament. Dacă vrei să atașezi niște cifre precise acestui trend, nu mai puțin de 126.000 de persoane și-au închis contul de Netflix în SUA, în timp ce estimările prevedeau o creștere cu 352.000 de utilizatori.

Nu a ajutat nici faptul că în trimestrul doi al acestui an nu au existat premiere important pe platformă. Sezonul noul din Stranger Things a apărut în trimestrul trei, la fel ca ultimul sezon din Orange is the New Black și partea a treia din Money Heist sau Casa de Papel. La nivel globla, au fost generați 2,83 milioane de abonați noi, în loc de 4,81 milioane de abonați. În orice caz, dacă tragem linie, Netflix are la această oră aproximativ 151 de milioane de abonați în fiecare colț al mapamondului, cu aproape 22% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.