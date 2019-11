Oferta Digi în noiembrie: cele mai ieftine și scumpe telefoane de luna asta

Grupul Digi | RCS-RDS e în urma altor operatori când vine vorba de telefoane. Totuși, pentru ce preț au abonamentele, e cumva de așteptat. Așa că am căutat ce telefoane ai putea cumpăra în noiembrie, de la ieftin la scump, și am găsit câteva modele încă rezonabile.

Recent, grupul Digi | RCS-RDS a depus la Oficiul Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) o cerere pentru înregistrarea mărcii „Digi mobil 5G”. Acesta e abonamentul pe care operatorul l-a introdus în vară și pentru care asigură acoperire în câteva puncte cheie din București și alte câteva orașe din România.

Menționez asta, pentru că un telefon aparte din oferta Digi pentru noiembrie este Huawei Mate 20 X 5G. E, totodată, cel mai scump telefon din oferta operatorului. Ca hardware, are ecran de 7,2 inci Full HD+, cameră triplă cu 40 MP + 20 MP + 8 MP și o cameră de selfie de 24 MP. Prețul e de 6.290 lei. Dincolo de acesta, sunt telefoanele la un preț ceva mai uman.

Oferta Digi în noiembrie: telefoane ieftine

Nokia 4.2 cu ecran de 5,71 inci HD+, 3 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Are două camere pe spate: 13 și 2 MP, iar cea de selfie e de 8 MP. Are baterie de 3.000 mAh. Preț: 700 lei

Samsung Galaxy A10 cu ecran de 6,2 inci HD+, 2 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Are o cameră pe spate: 13, iar cea de selfie e de 5 MP. Are baterie de 3.400 mAh. Preț: 645 lei

Digi C2 cu ecran de 6,1 inci HD+, 3 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Are două camere pe spate: 8 MP ambele, iar cea de selfie e de 5 MP. Are baterie de 3.200 mAh. Preț: 400 lei

Telefoane scumpe în rețeaua mobilă a RCS-RDS

Xiaomi Mi Mix 3 5G cu ecran de 6,39 inci Full HD+, 6 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are două camere pe spate: 24 și 2 MP, iar cea de selfie e de 12 MP. Are baterie de 3.800 mAh. Preț: 3.140 lei

Huawei P30 Pro cu ecran de 6,47 inci Full HD+, 6 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are patru camere pe spate: 40 MP, 20 MP, 8 MP și una 3D ToF, iar cea de selfie e de 32 MP. Are baterie de 4.200 mAh. Preț: 3.900 lei

Samsung Galaxy Note 10 Plus cu ecran de 6,8 inci 2K+, 12 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Are patru camere pe spate: 12 MP, 16 MP și 12 MP, alături de un senzor 3D ToF, iar cea de selfie e de 10 MP. Are baterie de 4.300 mAh. Preț: 5.200 lei

Într-o categorie aparte, din oferta Digi | RCS-RDS, intră Motorola One Vision. E ieftin, la 1.300 de lei, dar arată ceva mai bine decât cele de prețul său. Ca hardware, are un ecran de 6,34 inci Full HD+, 4 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Camera de pe spate e duală cu 48 MP și 5 MP. Pe față are cameră de 25 MP. Bateria e de 3.500 mAh.