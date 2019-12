Noutăți Netflix în ianuarie: povestea lui Iisus e adusă în vremurile actuale

Netflix a dezvăluit lista noutăților pentru ianuarie 2020. De la titlurile originale la cele licențiate, acestea te vor ajuta să accepți că a început un an nou.

Povestea lui Sherlock Holmes adusă în secolul 21 a fost un succes. În ianuarie, Dracula – într-o serie nouă – ar putea fi alt succes al poveștilor clasice reinventate. Dar cel mai probabil Mesia (cu titlul original Messiah) o să atragă toată atenția. Netflix deja se „bucură” de reacții negative puternice. Cumva, era previzibil.

De la 1 până la 31 ianuarie, lista noutăților de mai jos te ajută să-ți alegi ce să vezi în noul an. Cât despre companie, serviciul de streaming Netflix intră în 2020 cu peste 158 de milioane de abonați din peste 190 de țări.

Titlurile originale Netflix care vin în ianuarie

1 IANUARIE 2020

Ghost Stories – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Antologia fantomelor

De la regizorii filmelor „Bombay Talkies” și „Antologia dorinței” sosesc patru noi scurtmetraje cu răsturnări de situație, plasate într-un univers horror care dă fiori.

1 IANUARIE 2020

Messiah – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Mesia

O agentă CIA cercetează un lider carismatic, ai cărui adepți cred că acesta face miracole. Este o ființă divină sau un impostor?

1 IANUARIE 2020

Spinning Out – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Patinând prin viață

După un blocaj în timpul unui spectacol important, o patinatoare care are probleme de familie și se luptă cu proprii demoni încearcă să-și relanseze cariera.

1 IANUARIE 2020

The Circle – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: The Circle

Bine ai venit la cel mai tare concurs de popularitate. Pentru a câștiga premiul în bani, vei fi tu însuți, vei fi o variantă mai bună a ta sau o cu totul altă persoană?

2 IANUARIE 2020

Sex, Explained: Limited Series – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Secretele sexului: Miniserial

Atracție, fantezii, fertilitate. Află ce e de aflat despre sex în acest serial amuzant și informativ, narat de actrița și cântăreața Janelle Monáe.

2 IANUARIE 2020

Thieves of the Wood – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Hoții din pădure: Sezonul 1

În această dramă istorică, infamul tâlhar flamand Jan de Lichte devine erou local în timpul ocupației austriece a Belgiei din secolul al XVIII-lea.

3 IANUARIE 2020

Anne with an E: The Final Season – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Anne cu „e” la sfârșit: Ultimul sezon

O aniversare importantă declanșează o căutare a originilor lui Anne, care se confruntă cu probleme sentimentale și începe să-și facă planuri de viitor.

3 IANUARIE 2020

Todas las pecas del mundo – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Toți pistruii din lume

În Ciudad de México, un băiat de 13 ani se îndrăgostește de cea mai frumoasă fată din școală, și, cu ajutorul prietenilor, va face orice pentru a o cuceri.

4 IANUARIE 2020

Dracula – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Dracula

Claes Bang joacă în rolul lui Dracula în acest miniserial de la creatorii serialului „Sherlock”, inspirat de romanul clasic al lui Bram Stoker.

4 IANUARIE 2020

Go! Go! Cory Carson – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Tit-Tit! Matei Mașinescu

Vino alături de puștiul-mașinuță Matei Mașinescu în aventurile sale pe drumurile șerpuite ale copilăriei din Bumperton Hills! Inspirat de jucăriile Go! Go! Smart Wheels.

8 IANUARIE 2020

Cheer – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Majoretele campioane

Cunoscut în primul rând pentru o celebră marcă de chili, orașul texan Corsicana a căpătat notorietate și pentru un alt tip de export: cel de majorete de nivel mondial.

10 IANUARIE 2020

AJ and the Queen – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: AJ și regina

În acest serial extravagant, RuPaul joacă rolul unui travestit ghinionist care străbate America într-o furgonetă, alături de o arțăgoasă pasageră clandestină de 10 ani.

10 IANUARIE 2020

Giri / Haji – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Giri/Haji: Între datorie și rușine

Un om al legii ajunge la Londra pentru a-și căuta fratele care este un asasin mafiot, în vreme ce un război yakuza amenință orașul Tokyo. Nu este ușor să ai încredere.

10 IANUARIE 2020

Harvey Girls Forever!: Season 4 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Fetițele Harvey, împreună pentru totdeauna!: Sezonul 4

O trupă de roboți, o aventură cu pirați… și o întâlnire cu o fantomă prietenoasă? Este doar un nou sezon pe strada Harvey, acolo unde fiecare zi este extraordinară.

10 IANUARIE 2020

Jamtara – Sabka Number Ayega – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

10 IANUARIE 2020

Medical Police – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Anchetă medicală

Doi medici americani care descoperă un virus mortal în Brazilia sunt recrutați de guvern în cursa pentru găsirea unui antidot, însă dau peste o conspirație sinistră.

10 IANUARIE 2020

Scissor Seven – ANIME NETFLIX

Titlu localizat: Foarfecele lui Seven

Dotat cu o foarfecă și cu abilitatea de a se deghiza, Seven își oferă ieftin serviciile de ucigaș. Are o singură problemă: adesea nu reușește să-și finalizeze misiunile.

10 IANUARIE 2020

Titans: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Supereroi în devenire: Sezonul 2

Lucrurile s-au schimbat. Nici Robin și Titanii, nici dușmanii lor nu mai sunt aceiași proscriși din trecut.

10 IANUARIE 2020

The Inbestigators: Season 2 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Superdetectivii: Sezonul 2

Cine? Când? Unde? Acești detectivi de vârstă școlară pun întrebări inteligente și întotdeauna rezolvă cazul! Pentru orice infracțiune, trebuie chemați superdetectivii.

10 IANUARIE 2020

Until Dawn – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Până în zori

Cei mai amuzanți comedieni ai Franței îndeplinesc misiuni înfiorătoare și încearcă să reziste mai mult decât ceilalți concurenți, petrecând noaptea în locații bântuite.

10 IANUARIE 2020

Zumbo’s Just Desserts: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Zumbo’s Just Desserts: Sezonul 2

Gazdele Adriano Zumbo și Rachel Khoo revin la Fabrica Deserturilor pentru a juriza torturi imposibile, prăjituri senzaționale și alte dulciuri fantastice.

13 IANUARIE 2020

The Healing Powers of Dude – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Puterea specială a lui Dude: Sezonul 1

Un băiat în vârstă de 11 ani care suferă de anxietate socială este ajutat de maidanezul Dude să facă față începerii școlii.

14 IANUARIE 2020

Kipo and the Age of Wonderbeasts – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Kipo și era creaturilor fabuloase

Kipo iese din vizuină într-o lume sălbatică plină de mutanți, iar viața ei este dată peste cap. Va avea nevoie de mult ajutor pentru a ajunge acasă.

15 IANUARIE 2020

Grace and Frankie: Season 6 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Grace și Frankie: Sezonul 6

În acest serial amuzant și onest, care revine acum cu sezonul 6, Jane Fonda și Lily Tomlin sunt două femei care își reinventează viețile.

15 IANUARIE 2020

Quien a hierro mata – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Cum îți așterni

Șeful unui cartel e eliberat din închisoare și dat în grija infirmierului Mario (Luis Tosar), care-și pune datoria sub semnul întrebării și își înfruntă trecutul dureros.

16 IANUARIE 2020

NiNoKuni – ANIME NETFLIX

Titlu localizat: NiNoKuni

Colegi de liceu, Yuu și Haru călătoresc între lumea reală și un univers paralel fantastic pentru a-i sări în ajutor lui Kotona, care se află în pericol.

17 IANUARIE 2020

Ares – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Ares

Prietenul ei are un accident ciudat, iar Rosa își dă seama că organizația studențească în care s-au înscris se bazează pe secrete demonice din istoria Olandei.

17 IANUARIE 2020

Hip-Hop Evolution: Season 4 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Hip-Hop Evolution: Sezonul 4

Sezonul 4 al acestui serial despre muzică urmărește curentul hip-hop din SUA, prezentând poveștile și sunetul care i-au influențat istoria și cultura.

17 IANUARIE 2020

Sex Education: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Sex Education: Sezonul 2

Este limpede că sexul tulbură mintea adolescenților. Iar acest puști este cel mai improbabil expert sexual din curtea școlii. Serialul cu adolescenți revine cu sezonul 2.

17 IANUARIE 2020

Tyler Perry’s A Fall from Grace – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Căderea lui Grace

O femeie mai în vârstă și fără antecedente este acuzată de uciderea soțului ei, iar avocata indiferentă, care o apără se trezește prinsă într-o conspirație uriașă.

17 IANUARIE 2020

Vivir dos veces – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Trăiește de două ori, iubește o dată

Emilio își caută marea dragoste din tinerețe cu ajutorul fiicei și al nepoatei lui. Oare va reuși să reia legătura cu ea înainte de a-și pierde memoria?

17 IANUARIE 2020

Wer kann, der kann! – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: La fix! Germania

„La fix!” ajunge în Germania, unde patiseri amatori încearcă să reinventeze dulciuri fantastice. Modelul Angelina Kirsch moderează alături de chef Bernd Siefert.

20 IANUARIE 2020

Family Reunion: Part 2 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Familia McKellan: Partea 2

Acest sitcom despre o familie din Seattle care trebuie să se readapteze la viața simplă din Georgia revine cu un al doilea sezon.

20 IANUARIE 2020

Word Party: Season 4 – NETFLIX PENTRU COPII ȘI FAMILIE

Titlu localizat: Bucuria cuvintelor: Sezonul 4

Să înceapă muzica! E timpul de petrecere! Vino alături de animăluțele Franny, Bailey, Kip, Lulu și Tilly, cu care abia s-au împrietenit, pentru a învăța și a te distra.

21 IANUARIE 2020

Fortune Feimster: Sweet & Salty – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat: Fortune Feimster: Dulce și sărat

Un program special de stand-up al comedienei Fortune Feimster.

22 IANUARIE 2020

Pandemic: How to Prevent an Outbreak – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Pandemia: Virusul gripal

Acest serial urmărește ciclul anual al virusului gripal, demonstrând că populația este în general nepregătită pentru haosul pe care banala gripă îl poate provoca.

23 IANUARIE 2020

Alex Fernández: El mejor comediante del mundo – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat: Alex Fernández: Cel mai bun comedian din lume

Un nou program special de stand-up al comedianului mexican Alex Fernández.

23 IANUARIE 2020

October Faction – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: October Faction

Vânătorii de monștri Fred și Deloris Allen luptă cu răul… și cu problemele care apar când ai gemeni adolescenți. O adaptare a BD-urilor lui Steve Niles și Damien Worm.

23 IANUARIE 2020

SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac: Part 2 – ANIME NETFLIX

Titlu localizat: SAINT SEIYA: Cavalerii Zodiacului: Partea II

Munca și antrenamentul au avut succes pentru Seiya, care acum este unul dintre Sfinții Atenei. Dar oare ce noi aventuri îi așteaptă pe eroi în partea a doua a poveștii?

23 IANUARIE 2020

The Ghost Bride – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Mireasă în viața de apoi

În Malacca, pe la 1890, o tânără femeie se trezește în lumea de dincolo, implicată într-o crimă misterioasă care are legătură cu fiul decedat al unei familii bogate.

24 IANUARIE 2020

A Sun – FILM NETFLIX

Titlu localizat: În bătaia soarelui

O familie înfruntă consecințele încarcerării fiului cel mic și nenorocirea și mai mare care urmează.

24 IANUARIE 2020

Chilling Adventures of Sabrina: Part 3 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Sabrina: Între lumină și întuneric: Partea 3

Kiernan Shipka revine în rolul Sabrinei, vrăjitoarea pe jumătate muritoare, în partea a treia a acestui serial horror cu adolescenți, bazat pe benzile desenat „Archie”.

24 IANUARIE 2020

You Cannot Hide – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: N-ai cum să te ascunzi

Întunericul și primejdia sunt elementul comun al personajelor din acest thriller: o asistentă, un asasin plătit, un fotograf și un grup de prieteni.

24 IANUARIE 2020

Rise of Empires: Ottoman – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Ascensiunea imperiilor: Otomanii: Sezonul 1

Acest serial analizează istoria Imperiului Otoman, folosind un amestec de elemente specifice unui documentar cu cele tipice pentru un serial bazat pe scenariu.

24 IANUARIE 2020

The Ranch: The Final Season – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Ferma: Ultimul sezon

Acest serial de comedie cu acțiunea la o fermă, în care joacă Ashton Kutcher și Sam Elliott revine cu sezonul final.

26 IANUARIE 2020

Vir Da: For India – COMEDIE ORIGINALĂ NETFLIX

Titlu localizat: Vir Das: Pentru India

Vir Das își poartă publicul într-o călătorie festivă prin istoria Indiei, pornind de la oameni și tradiții și mergând până la cultura modernă și filmele celebre.

29 IANUARIE 2020

Frères Ennemis – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Dușmani aliați

Un polițist și un traficant de droguri crescuți în același cartier colaborează cu reticență pentru a rezolva un caz de crimă. Cu Matthias Schoenaerts și Reda Kateb.

29 IANUARIE 2020

Next In Fashion – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Next In Fashion

În acest serial-concurs moderat de Alexa Chung și Tan France, designerii vestimentari fac echipă pentru a crea ținute inspirate, care să se potrivească absolut oricui.

29 IANUARIE 2020

Night on Earth – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titlu localizat: Noaptea pe Pământ

De la producătorii premiați ai documentarelor Planeta Pământ II, Life și Blue Planet, acest uluitor serial de istorie naturală surprinde extraordinara lume nocturnă.

29 IANUARIE 2020

Omniscient – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Omniscient

Într-un viitor în care toți cetățenii sunt monitorizați permanent de o dronă, o femeie descoperă o crimă ignorată de sistemul de supraveghere și încearcă să afle motivul.

30 IANUARIE 2020

Ainori Love Wagon: African Journey – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Ainori – Microbuzul dragostei: Călătorie în Africa

Pentru a găsi dragostea, șapte necunoscuți pleacă din Japonia și pornesc împreună într-o călătorie în Africa, unde îi așteaptă provocări, aventuri și momente romantice.

30 IANUARIE 2020

The Stranger – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Străinul din umbră

Prins într-o pânză de secrete, violență și conspirații, familistul Adam Prince caută cu disperare să afle adevărul despre persoanele cele mai apropiate.

31 IANUARIE 2020

37 Seconds – FILM NETFLIX

Titlu localizat: 37 de secunde

O tânără femeie cu paralizie cerebrală duce viața pe care și-a dorit-o, dar trebuie să împace îndatoririle de familie cu visul de a deveni artistă manga.

31 IANUARIE 2020

Bojack Horseman: Season 6 (Part B) – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: BoJack Horseman: Sezonul 6 (Partea B)

BoJack o ia pe calea cea bună, forțat de restricțiile de la clinica de dezintoxicare, care îl fac să își înfrunte greșelile și să ia măsuri de redresare.

31 IANUARIE 2020

Diablero: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Diablero: Vânătorul de demoni: Sezonul 2

Demonii trăiesc printre oamenii obișnuiți, iar îngerii au plecat demult. Cine mai poate salva omenirea? „Diablero: Vânătorul de demoni” revine cu sezonul 2.

31 IANUARIE 2020

I AM A KILLER: Season 2 – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: SUNT UN UCIGAȘ: Sezonul 2

Sezonul 2 al acestui serial documentar prezintă deținuți condamnați la moarte pentru crimă, care relatează cum s-au petrecut faptele..

31 IANUARIE 2020

Luna Nera – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Luna Nera

În Italia secolului al XVII-lea, o moașă adolescentă este acuzată de vrăjitorie și trebuie să aleagă între o iubire fără speranță și promisiunea unui destin măreț.

31 IANUARIE 2020

Ragnarok – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Ragnarok

Un orășel din Norvegia, cu ierni calde și precipitații violente, pare să se îndrepte către un nou Ragnarok. Asta dacă nu intervine cineva la timp.

31 IANUARIE 2020

Uncut Gems – FILM NETFLIX

Titlu localizat: Diamante neșlefuite

Având datorii din ce în ce mai mari și recuperatorii pe urmele lui, un bijutier guraliv din New York City riscă totul pentru a se descurca și pentru a rămâne în viață.

ÎN CURÂND

What the Love! with Karan Johar – SERIALE ORIGINALE NETFLIX

Titlu localizat: Ce iubirea mea! cu Karan Johar: Sezonul 1

Polivalentul star Karan Johar este ghidul persoanelor veșnic singure, pe care le poartă prin transformări fizice și emoționale în vederea succesului la întâlniri.

Titluri licențiate de Netflix

01 IANUARIE 2020

A Supremacia Bourne

Supremația lui Bourne

Ask Dr. Ruth

Dr. Ruth știe

Barnyard

Charlie Wilson’s War

Războiul lui Charlie

Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant

Circul ororilor: Asistentul vampirului

Fireman Sam: Season 10

Pompierul Sam

Fireman Sam: Season 11

Pompierul Sam

Flatliners

Linia morții

Friday Night Lights

Vis împlinit

Inspector Gadget: Season 4

Jeff Dunham: Unhinged in Hollywood

Jeff Dunham: Dezechilibrat în Hollywood

Jurassic Park

Jurassic Park III

Kid-E-Cats: Season 1

Trei pisicuțe

Leatherface

Leatherface: Ucigașul fără chip

Lucy

Mamma Mia!

Mean Girls 2

Fete rele 2

Panic Room

Camera de refugiu

Patriot Games

Jocuri patriotice

Pokémon the Movie: Power of Us

Pokémon – Filmul: Puterea e în noi

Power Rangers Beast Morphers: Season 1

Power Rangers: Adevărate bestii

The Bourne Identity

Identitatea lui Bourne

The Bourne Legacy

Moștenirea lui Bourne

The Bourne Ultimatum

Ultimatumul lui Bourne

The Canterville Ghost

Fantoma din Canterville

The Dilemma

Cum s-o dai să fie bine?

The Foreigner

Străinul

The Lost World: Jurassic Park

Lumea Dispărută: Jurassic Park

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!

Un polițist cu explozie întârziată

Transformers: Age of Extinction

Transformers: Exterminarea

Unbroken

De neînvins

Uma Noite Mais que Louca

O noapte de neuitat

02 IANUARIE 2020

Mimi From Rio

07 IANUARIE 2020

Men on a Mission: 2019

Bărbați în misiune

11 IANUARIE 2020

Unsolved Mysteries: Season 2

Mistere neelucidate

12 IANUARIE 2020

Roman J. Israel, Esq.

14 IANUARIE 2020

Men on a Mission: 2019

Bărbați în misiune

21 IANUARIE 2020

Men on a Mission: 2019

Bărbați în misiune

21 IANUARIE 2020

Fortune Feimster: UNT 2020 Stand Up Special

26 IANUARIE 2020

The Adventures of Puss in Boots: Season 5

Peripețiile Motanului Încălțat

The Adventures of Puss in Boots: Season 6

Peripețiile Motanului Încălțat

28 IANUARIE 2020

Men on a Mission: 2019

Bărbați în misiune