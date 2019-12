De la un singur roman, Dracula a devenit material pentru filme, seriale, glume, Halloween, turism și nu numai. Netflix crede că îl poate prezenta mai bine. Acum a anunțat și data de lansare.

Dacă ți-a plăcut serialul cu un Sherlock Holmes reinventat, modern, disponibil pe Netflix, atunci s-ar putea să-ți placă și Dracula. Pe scurt, una dintre cele mai bune povești din literatură și cinematografie primește o interpretare nouă.

Acum e vorba de-o serie pe care Netflix o va lansa pe 4 ianuarie 2020. Serialul va avea trei părți și va fi disponibil global. Distribuția serialului va fi: Lyndsey Marshal (Trauma, The League of Gentlemen), Chanel Cresswell (The Bay, This Is England), Matthew Beard (An Education, The Imitation Game), Lydia West (Years & Years), Paul Brennen (Wild Bill, Happy Valley), Sarah Niles (Catastrophe, Beautiful People), Sofia Oxenham (Poldark, Grantchester), John McCrea (Everybody’s Talking About Jamie, God’s Own Country) și Phil Dunster (Humans, Save Me).

De ce are și Netflix un Dracula?

Mark Gatiss și Steven Moffat, creatorii seriei Sherlock, au aplicat aproximativ aceeași rețetă. Au pornit de la romanul original, dar au schimbat faptele și au reinterpretat o legendă care, în unele țări, a ajuns la saturare. Va fi ceva inspirație din romanul lui Bram Stoker, dar cam atât. Netflix va avea un Dracula propriu, britanic, care are și umor.

Netflix descrie această producție drept transformarea legendei cu povești noi, dar și vulnerabilități.

Ca lucrurile să fie și mai ciudate, producția Dracula pentru Netflix a început de la Sherlock. Așa cum a descris Gatiss momentul, o poză cu Benedict Cumberbatch (actorul care îl interpretează pe Sherlock Holmes) l-a făcut să-l asemene cu Dracula. S-a dus cu poza la BBC, s-a glumit că ar trebui să facă un Dracula și, iată, în câțiva ani e gata.

Ca informație până la debut, Dracula va fi în centrul atenției. Spre deosebire de poveștile și producțiile de până acum, seria îl va avea ca personaj central. Și, iată, își va spune povestea din 4 ianuarie.