Nordul magnetic s-a schimbat. Cum afectează sistemele GPS

Cu toată tehnologia GPS din telefoane și mașini probabil nu ai folosit niciodată o busolă ca instrument de navigație și nu te prea interesează unde e nordul magnetic. Cu toate astea, nordul magnetic își schimbă poziția constant – problema nu e că se deplasează spre Siberia e problema, ci viteza cu care o face.

Nordul magnetic al planetei s-a deplasat atât de repede în ultimii ani, încât estimările oamenilor de știință nu mai sunt suficient de exacte pentru o navigație precisă.

La fiecare cinci ani, Modelul Magnetic Global este updatat de U.S. National Centers for Environmental Information, prin calcularea locației polilor magnetici. Următorul ar fi fost programat să apară la sfârșitul lui 2019, dar cercetătorii au făcut asta cu aproape un an înainte, din cauza vitezei mărite cu care nordul magnetic se deplasează. Deși nu sunt siguri de ce ritmul s-a accelerat atât de tare.

Câmpul magnetic este cel care face busolele să arate nordul, iar rapiditatea cu care acesta își schimbă poziția are efecte asupra activității militare din toată lumea, asupra zborurilor cu avionul, serviciilor de livrare dar și asupra operațiunilor de salvare.

Din 1831, când a fost pentru prima dată măsurat în Canada, nordul magnetic s-a deplasat mai mult de 2.200 km spre Siberia. Oamenii de știință spun că se deplasează cu 130 de metri pe an și va ajunge în Siberia în mai puțin de 40 de ani. Viteza cu care acesta migrează a crescut de la 15 km pe an, în anul 200, până la 55 km pe an, astăzi.

Tehnologia GPS nu este afectată de această schimbare, pentru că funcționează cu ajutorul sateliților.

Daniel Lathrop, geofizician la Universitatea din Maryland, susține că motivul accelerării vitezei de deplasare este legat de turbulențele din miezul exterior al Pământului, imaginat ca un ocean de lichid fierbinte alcătuit din fier și nichel topite, unde au loc mișcări care generează câmp electric.

Sudul magnetic se mișcă mult mai încet decât cel nordic. În general, câmpul magnetic al Pământului devine mai slab, ceea ce îi face pe oamenii de știință să creadă că, la un moment dat, polii se vor inversa. Acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori în istorie, dar nu în ultimii 780.000 de ani. Potrivit lui Lathrop, acest lucru nu se va întâmpla peste noapte, ci ar putea dura peste 1.000 de ani.