Nokia 1 Plus va fi lansat odată cu vârful de gamă Nokia 9

Cei de la HMD plănuiesc mai multe lansări importante în lunile care urmează. Nokia 9 va fi primul telefon cu cinci camere principale, în timp ce Nokia 1 va fi dedicat segmentului entry-level.

În cazul în care bugetul nu-ți permite să te orientezi către un telefon de top sau, pur și simplu, nu vrei să cheluiești o sumă exorbitantă pe un smartphone, finlandezii ți-au creat Nokia 1 Plus. Momentan, este doar subiectul unor speculații, dar având în vedere că anul trecut am avut parte de Nokia 1, o continuare sub forma unei versiuni Plus este previzibilă.

HMD a confirmat deja că va avea o conferință dedicată în cadrul MWC 2019, la Barcelona. La eveniment, în centrul atenției, va fi Nokia 9. O mențiune specială s-ar putea să primească Nokia 1 Plus.

Dacă se va materializa, valoarea telefonului ar trebui să graviteze în jurul cifrei de 100 de euro. Pe lângă faptul că va fi un succesor al modelului din 2018, Nokia 1 Plus ar trebui să genereze vânzări importante în piețele aflate în curs de dezvoltare.

Fără a avea un design revoluționar, după cum se poate vedea în randarea de mai jos, acesta va avea totuși un raport de aspect al ecranului de 18:9, în trend cu majoritatea smartphone-urilor din ultimul an. Rezoluția, în schimb, va fi una destul de mică, doar 480 x 960 de pixeli asociată unui panou de 5 inci pentru o densitate de pixeli de 213 DPI.

Partea de procesare va asigurată de un SoC MediaTek MT6739WW, quad core tactat la 1,5 GHz. Chipsetul grafic integrat va fi un PowerVR GE8100 la 570 MHz. Acestea sunt asistate de 1GB de memorie RAM. Sistemul de operare preinstalat va fi Android 9 Pie Go Edition. Nu se știe încă dacă terminalul va fi oferit cu 16 sau 32GB de memorie internă. Camerele și bateria sunt de asemenea necunoscute.