Noile poze cu Samsung Galaxy Note 10 confirmă cea mai mare schimbare

Samsung Galaxy Note 10 va fi prezentat abia pe 7 august. Până atunci, vor mai fi informații și poze neoficiale care să ajungă online. De data aceasta e vorba de cele mai bune imagini cu telefonul. Și, ei bine, arată la fel de premium pe cât te așteptai.

Cel mai des zvon despre Samsung Galaxy Note 10 e că vom vedea, pentru prima dată, două versiuni în această serie. Ar fi vorba de una standard, cu ecran cât de cât ușor de folosit și-o versiune Plus. La nivel exterior nu sunt așteptate mari schimbări, dar cel mai probabil la nivel de hardware te poți aștepta la mai mult de la versiunea Plus.

Cât de mare ar fi, de fapt, un Samsung Galaxy Note 10 față de modelele precedente

După cum vezi în comparația aproximativă de mai sus, Galaxy Note 10 poate că are ecran mai mare, dar e mai mic per total. Și asta e cea mai mare schimbare pe care Samsung a reușit s-o facă până acum. Într-un corp chiar mai mic, ar putea livra un ecran aproximativ la fel de mare. Sigur, și calitatea acestuia e mai bună. Vorbim de un display compatibil HDR10+ și capabil de niveluri de luminozitate impresionante.

Din imaginile de mai jos vezi că, deocamdată, au fost confirmate două nuanțe de culoare: negru și un gradient de la alb spre verde-tuarcoaz. Samsung Galaxy Note 10, standard, ar avea un ecran de 6,28 inci QuadHD+ Dynamic AMOLED. Galaxy Note 10 Plus ar trece la un ecran de peste 6,7 inci.

Ambele vor avea camera de selfie pe mijlocul ecranului. E o diferență ușor de observat față de Galaxy S10. Totodată, pe spate, ansamblul foto a fost schimbat. Sunt trei camere foto, plus un senzor 3D ToF, doar că nu mai sunt distribuiți senzorii pe orizontală, ci pe verticală. Samsung Galaxy Note 10 e așteptat cu un senzor de 48 MP, deși nu sunt prea mari speranțe de-o schimbare atât de mare.

Ce specificații pune Samsung pe telefonul aruncat în luptă cu iPhone

Între cele două versiuni sunt așteptate diferențe la cantitatea memoriei RAM și capacității bateriei. Altfel, ambele vor avea Qualcomm Snapdragon 855 sau Exynos 9825, cel puțin 128 GB spațiu de stocare intern și Wi-Fi 6. Totodată, vor avea S Pen, acel stylus pe care seria Note l-a popularizat de-a lungul timpului.

Ambele telefoane vor avea USB-C pentru încărcare, vor beneficia de încărcare wireless și opțiunea PowerShare pentru încărcare wireless reversibilă, dar e foarte probabil să nu mai aibă mufă pentru căști. Sigur, vor avea rating IP68 pentru rezistență la apă și praf.