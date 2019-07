Samsung Galaxy Note 10: ce face și când se lansează, din primul teaser oficial

Samsung a început să-și promoveze intens viitorul gadget de top. Intitulat Galaxy Note 10, acesta are, în sfârșit, o dată de lansare oficială.

Galaxy Note 9 a fost anunțat în luna august a anului trecut și, tot în august, a ajuns la utilizatori. Având în vedere că gigantul sud coreean își cam respectă termenele anuale de lansare, nu ar trebui să vină ca o surpriză eforturile de promovare ale iminentului Note 10, cu câteva săptămâni înainte de conferința de luna viitoare.

Samsung Indonezia a promovat de curând un teaser de câteva secunde pentru Galaxy Note 10. Clipul de exact 30 de secunde se termină cu data și ora evenimentului de anunțare al viitorului Gadeget. În cazul în care sperai de mult timp să pui mâna pe un nou Note, acesta va fi dezvăluit în cadrul unei conferințe Unpacked programată pentru data de 8 august 2019 la ora Indoneziei 3:00 AM.

Din păcate, pentru că Indonezia este întină pe trei fusuri orare diferite, nu este foarte clar dacă vei vedea în România conferința la 21:00, 22:00 sau 23:00. Acest detaliu îl vom afla în momentul în care vor fi trimise invitațiile la eveniment în altă țară, decât Indonezia. În orica caz, vei putea întreaga conferință online, live, la fel ca în fiecare an, la adresa samsung.com/id.

În privința conținutului informațional pe care îl putem desprinde din teaserul de mai jos, se pare că Samsung Galaxy Note 10 va pune accent pe partea de business a ecuației, mai multe decât în anii trecuți. Vom vedea din nou cum poate înlocui mai multe dispozitive și de ce este ideal atât pentru crearea unor documente, cât și pentru realizarea unor prezentări. Rămâne să vedem ce vom mai afla și din următoarele teasere.

Say goodbye to hassle, and hello to powerful!

Register now on https://t.co/ZwHvMZlCpg & get a chance to win the Next Galaxy!

See the Next Powerful Galaxy on August 8, 2019 #SamsungEvent pic.twitter.com/yToGVbq9Bz

