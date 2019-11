Noi detalii despre Xbox Scarlett: cât de bună va fi consolă și care va fi prețul de pornire

Xbox Scarlett este denumirea în stadiu de proiect a viitoarei console de gaming de la Microsoft. Deși se cunosc deja câteva particularități despre ea, noi detalii au fost confirmate de directorul diviziei Xbox.

Când vine vorba de console de gaming, Microsoft și Sony și-au făcut un obicei din organizarea unor conferințe de anunțare cu mai mult de un an înaintea lansării efective. Astfel, sunt încurajați dezvoltatorii să îmbrățișeze realizarea de jocuri pentru viitoarele platforme.

Având în vedere problemele semnificative întâmpinate de Microsoft la lansarea Xbox One, Phil Spencer este optimist câ nu se va mai repeta dezastrul de atunci. Ca referință, în prima etapă de comercializare, consola cu pricina a fost un eșec pentru că avea un preț mai mare decât PlayStation 4, în contextul în care jocurile nu arătau la fel de bine. Argumentul de la acea vreme a fost că prețul este justificat prin includerea senzorului Kinect în pachet, iar o parte din puterea de procesare a consolei îi este dedicată gadgetului respectiv.

Greșelile de atunci au dus la transformarea PlayStation 4 într-un lider de piață, iar consola Sony își menține și în 2019 autoritatea. Dacă ar fi însă să credem declarațiile directorului Microsoft responsabil de Xbox, situația de atunci nu se va mai repeta în 2020. Phill Spencer este încrezător că noua consolă nu va fi depășită în privința puterii de procesare, în contextul în care prețul nu va fi mai mare decât al concurenței.

”Aș spune că o lecție învățată din generația Xbox One este că nu vom fi bătuți la putere și preț. Dacă îți aduci aminte începutul acestei generații, era cu o sută de dolari mai scump și, da, era mai puțin puternică. Am inițiat Project Scarlett cu o echipă de oameni pricepuți în scopul de a atinge succesul de piață.”, a explicat Spencer într-un interviu acordat celor de la The Verge. Pe de altă parte, dincolo de performanță și preț, viitoarea consolă Xbox are nevoie de titluri exclusive de top, cum se bucură PlayStation 4 și Nintendo Switch. Va fi interesant să vedem dacă se rezolvă și acest detaliu până la lansare.