Noi detalii despre Game of Thrones: ultimul sezon se va încheia cu un documentar

Foarte mulți sunt curioși în legătură cu finalul ultimului sezon din Game of Thrones, dar dacă vrei să înțelegi mai bine particularități de producție, acest anunț te va încânta.

Printr-un anunț oficial, cei de la HBO au confirmat că ultimul sezon al îndrăgitului serial Urzeala Tronurilor se va încheia de fapt cu un documentar. Lung metrajul cu pricina va ajunge la TV în săptămâna de după ultimul episod al sezonului opt. În contextul în care vom avea parte de doar șase episoade până să vedem finalul poveștii lui George R.R. Martin, e îmbucurător faptul că un documentar te va ajuta să-ți iei adio de la personajele tale preferate.

Game of Thrones sau Urzeala Tronurilor este cel mai popular serial din toate timpurile, cu numeroase recorduri de piraterie la activ și un număr foarte mare de premii. A avut premiera în 2011, dar, între timp, s-a episoadele au devenit mai spectaculoase, iar numărul fanilor a explodat. La bază, show-ul are colecția de cărți fantastice A Song of Ice and Fire a lui George R.R. Martin. De mai bine de un sezon însă, show-ul a depășit povestea spusă în cărți, până la această oră.

Până la această oră, au fost difuzate șapte sezoane din Game of Thrones, iar acelea s-au reflectat în 47 de premii Emmy, dintre care trei distincții pentru cel mai bun serial de tip dramă. Luna viitoare, vom vedea ultimul sezon din Game of Thrones. Va include șase episoade, cu o durată medie care depășește șaizeci de minute per episod.

Documentarul anunțat de HBO pentru săptămâna de după finalul show-ului va avea două ore și va prezenta particularități ale procesului de producție pentru cel de-al optulea sezon. Numele său este Game of Thrones: The Last Watch. Lung metrajul va fi regizat de Jeanie Finlay care, din câte se pare, a avut parte de acces fără precedent la ceea ce se întâmplă în spatele camerelor. Una peste alta, mai avem 432 de minute din Game of Thrones, iar primul episod trebuie să ajungă pe TV în data de 14 aprilie.