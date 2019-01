Nike anunță adidașii pe care îi controlezi din telefon: De ce ai face asta

Povestea adidașilor Nike care se leagă singuri la șireturi a început acum câteva decenii, dar cel mai nou capitol va fi scris în 2019 cu o pereche pe care o controlezi din smartphone.

În filmul ”Back to the future”, personajul principal interpretat de Michael J. Fox se bucură de o pereche de încălțăminte ce pare a fi creată de Nike. Adidașii evidențiază faptul că fac parte dintr-un viitor îndepărtat prin prisma faptului că își strâng singuri șireturile, fără intervenție umană.

Ca un truc de marketing, mai mult decât un produs de serie, Nike a lansat papucii respectivi în 2016 la prețul fabulos de 720 de dolari. Având în vedere costurile de producție și prețul de achiziție, stocul inițial a fost unul destul de mic pentru prima pereche de Nike HyperAdapt.

În 2019 însă, ne vom bucura de o nouă serie de încălțăminte deșteaptă de la Nike sub același brand HyperAdapt. De această dată însă, prețul va fi de doar 350 de dolari, o valoare semnificativ mai rezonabilă și una care este comparativă cu alte perechi non-smart de pe piață.

Pentru că vor ajunge în curând pe piață, Nike a inițiat o campanie de promovare pentru ei pe Twitter cu teasere. Noua pereche va fi menită pentru pasionații de basketball și, din câte se pare, va putea fi controlată din telefon. Deși nu înțeleg de ce ai porni o aplicație pe mobil pentru a-ți lega șireturile automat, se pare că aceasta va fi una dintre funcțiile revoluționare la care au lucrat inginerii Nike în ultimii doi ani.

Alte informații nu au fost dezvăluite în primul teaser dedicat perechii de încălțăminte smart, dar nu ar trebui să mai dureze mult până când vom avea acele informații. O conferință de lansare în care vom afla toate detaliile de disponibilitate este planificată pentru astăzi, 15 ianuarie.

The game will never be the same.

Tune in tomorrow at 8AM EST. @nikebasketball pic.twitter.com/4LrJGpPDY6

— Nike (@Nike) January 14, 2019