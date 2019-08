NETGEAR Nighthawk M1 – Gadgetul fără de care n-ar trebui să pleci de acasă

Ai încercat vreodată să te bazezi pe internetul din alte țări europene? De multe ori e oribil, în special cel wireless. Dar dacă ai putea avea cu tine propriul internet wireless? Sigur, ai spune că-i o aberație. Asta până vezi gadgetul NETGEAR Nighthawk M1. E un router wireless mobil în care bagi o cartelă SIM și gata. Și are o mulțime de opțiuni.

NETGEAR Nighthawk M1 e, pe scurt, un router wireless mobil capabil să suporte gigabit și LTE. Ce face e să îți preia pachetul de date de pe cartela SIM și să-ți dea un hotspot propriu pe care să te bazezi. Are baterie internă de 5.040 mAh și un ecran LCD prin care ești informat de starea conexiuni.

E de departe cel mai bogat router wireless mobil pe care l-am văzut. Are port pentru cabluri Ethernet, are port USB-A și îl încarci cu cablu USB-C. Asta înseamnă că ai putea, de exemplu, lua un singur încărcător cu tine, cel de la telefon, și merge și la router. Totodată, suportă card microSD în ceea ce devine Media Server. Are capabilități de NAS.

Internetul wireless îl ai pe telefon sau laptop prin două antene TS-9 care pot deveni, la o adică, și stand pentru router. NETGEAR Nighthawk M1 funcționează pe frecvențele 2,4 și 5 GHz, iar pe ecranul acestuia vezi parola fiecăreia dintre ele și câteva date despre rețea și calitatea acesteia. Nu în ultimul rând, poți face data offloading. Altfel spus, când prinzi un cablu de net sau o conexiune la Wi-Fi, o treci prin router pentru laptopul sau telefonul tău. De ce ai face asta? Ei bine, pentru că dincolo de hardware, funcționalitățile M1 se înmulțesc când folosești platforma web dedicată.

NETGEAR Nighthawk M1 cu centru de control pe web

Cum te-ai aștepta de la un astfel de gadget, configurarea inițială durează câteva minute, e în cutie și un ghid ilustrat pentru asta, iar ultimul pas e să te conectezi la una dintre rețelele wireless și de pe telefon sau laptop să te conectezi la platforma web. Acolo ai o vedere de ansamblu asupra tuturor conexiunilor (suportă până la 20 de dispozitive) și poți controla mai bine cine se conectează, ce tip de conținut poate să vadă sau nu și poți accesa și funcția de NAS.

Pentru controlul din platforma NETGEAR poți folosi atât versiunea web, cât și aplicația. E disponibilă gratuit pentru Android și iPhone.

Odată ce accesezi platforma web, poți vizualiza chiar și mesajele text pe care le-ai primit pe cartela SIM din el. Asta ca fapt divers, dar funcționalitățile pe care le pune la dispoziție sunt mai importante. Poți seta limită pentru date, vezi cât ai consumat, poți configura setările de rețea (dacă sunt greșite sau dacă sunt neactualizate), poți vedea câtă baterie mai ai și eventual să vezi calitatea semnalului pentru cartela SIM respectivă.

În ceea ce privește autonomia și consumul de date, de-a stânga și de-a dreapta ecranului principal de pe router ai și indicatoare pentru cele două.

În ceea ce priveste viteza pe care o poți avea prin NETGEAR Nighthawk M1 e, pur și simplu, dependentă de rețeaua pe care ești și de calitatea semnalului. Recomandarea mea e să folosești un astfel de echipament când te duci în alte țări în care fie cumperi o cartelă SIM locală, cu internet, fie folosești pachetul tău de date în roaming.

Cât despre autonomie, cifrele oficiale sunt astea: 24 de ore de folosire continuă. Altfel, poți scoate și o săptămână, în funcție de cât folosești. Prin informațiile de pe ecran navighezi cu butonul Power – poziționat în partea de sus – și ca să oprești routerul pur și simplu ții apăsat același buton.

NETGEAR Nighthawk M1 nu e un router wireless mobil ieftin. Costă peste 1.500 de lei – e disponibil online aici și îl mai poți cumpăra de aici. E însă poate cel mai bogat în funcționalități și asta poate compensa enorm. Devine NAS, devine router, are o baterie suficient de mare cât să reziste și două zile, are o platformă web intuitivă și complexă și mai este și extrem de portabil. Da, intră în buzunar, dacă nu te incomodează prea mult forma pătrățoasă. E, în esență, cea mai bună achiziție pentru laptopul și telefonul tău, dacă te știi mai mereu pe drumuri și nu vrei să depinzi de hotspot de pe telefon sau de vreun Wi-Fi găsit pe la localuri (și eventual nesecurizat).