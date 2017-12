Arlo Pro 2 e un sistem de camere video care să-ți supravegheze proprietatea. Partea cea mai bună e că n-au fir.

Deși nu ai mai auzit de mult timp de apartamente sparte sau case jefuite la tine în cartier, este foarte probabil să fi visat de mult timp la un sistem de securitate. Nivelul respectiv de confort psihologic atunci când pleci câteva zile de acasă nu se compară cu nimic. Ai fi tentat să crezi că este suficient să dai cheia unui vecin ca să îți ude plantele și să vadă dacă nu a apărut vreo problemă.

În realitate însă, experiența este cu totul alta când scoți smartphone-ul din buzunar, faci câteva tap-uri și vezi dacă este cineva în curte sau dacă cineva a parcat în locul tău. În cazul în care ai plecat la muncă și ți-ai lăsat animalul de companie nesupravegheat, poți vedea foarte simplu dacă a ațipit, a mâncat sau aleargă prin casă.

În mod tradițional, sistemele de supraveghere video au fost asociate cu investiții semnificative, abonamente costisitoare și un proces laborios de instalare. Indiferent cât de priceput erai la tehnologie, erai nevoit să apelezi la o firmă specializată pentru efectuarea instalării și, pentru eficiență sporită, încheiai un contract lunar cu o firmă de securitate care să se autosesizeze în cazul unui incident.

Preț: Kitul Arlo Pro 2 pe care am avut ocazia să-l testez este 2.700 lei pentru două camere și o stație de bază. Găsești mai multe produse de la acest brand aici.

Arlo Pro 2 – un sistem smart pentru secolul 21

Conceptul de casă inteligentă și IoT – Internet of Things – nu se referă doar la becuri pe care le controlezi cu telefonul, prize inteligente sau un termostat care știe când ești acasă pentru a-ți ajusta temperatura din casă. Un sistem smart de supraveghere intră, de asemenea, în calcul și acesta este motivul pentru care mai multe companii de tech își încearcă norocul în piață.

Nest, Logitech sau Amazon sunt doar câțiva producători care și-au propus să te ajute să-ți supraveghezi casa de la distanță. De această dată, am avut ocazia să testez cel mai recent kit de supraveghere al celor de la Netgear.

Intitulat Arlo Pro 2, sistemul din imaginea de mai sus este unul cât se poate de prietenos și fiabil. Îl instalezi în câteva minute, iar lista beneficiilor este una generoasă. Cel mai mare dintre ele constă în faptul că, fără niciun cost suplimentar, ai o săptămână de înregistrări video la calitate HD cu sunet.

Opțional, poți să te arunci la niște abonamente mai generoase pentru o lună de înregistrări sau mai mult, dar fără să cheltui un ban în plus, tocmai ai scos din calcul investiția într-un DVR sau computer menit să găzduiască conținutul înregistrat.

Cum configurezi kitul de supraveghere.

Camerele le poți cumpăra separat pentru a-ți supraveghea fiecare colț al casei. Totuși, pentru a profita de ele, ai nevoie de un dispozitiv foarte similar cu un router, intitulat Arlo Base Station. Dacă mergi pe ideea achiziției unui kit precum cei de la mai sus, ai inclus în pachet respectivul gadget împreună cu două camere, baterii pentru fiecare dintre ele, cablu de încărcare și o varietate suprinzătoare de sisteme de prindere pentru camere, magnetice sau cu șurub.

Stația de bază include o sirenă foarte puternică de peste 100 de decibeli pe care o poți activa de la distanță în cazul unui eveniment pentru a speria hoții. Pe spatele ei, poți conecta un stick USB sau un hard disk pentru a stoca local filmările de pe cameră. Fiind vorba de un echipament smart, se integrează foarte ușor în rețea cu Amazon Alexa, IFTT sau Stringify.

Arlo Pro 2 rezistă la condițiile meteo

În kitul testat de mine au fost incluse două camere Arlo Pro 2. În portofolul companiei mai sunt incluse modelele Arlo Pro, Arlo și Arlo Go. Toate funcționează împreună, complet wireless, filmează HD și rezistă la intemperii.

Avantajul Arlo Pro 2 față de concurență este că îți oferă un flux video Full HD 1080p în loc de la 720p ca în cazul celorlalte modele, iar dacă vrei să filmezi non-stop cu ea 24/7, ai această opțiune. Ca o mențiune specială, camera Arlo Go este singura care funcționează atât pe WiFi, cât și cu o conexiune de date, în cazul în care îi bagi o cartelă SIM.

Singura ta limitare pentru a te bucura de același conținut în deplasare este dată de calitatea conxiunii wireless pe care o ai în casă. Deși poate funcționa complet wireless, pe baza acumulatorului din pachet, este important de reținut că, atunci când este conectat la priză în permanență, ai câteva beneficii suplimentare.

Dacă vrei să înregistrezi în permanență, 24/7, trebuie să fie conectată la priză. Implicit, camera funcționează pe bază de senzor de mișcare și începe să filmeze dacă se întâmplă ceva în cadru. Imediat după, ești notificat pe ecranul de la smartphone sau prin email de eveniment. În plus, dacă o ții la priză, poți defini în interiorul unui cadru doar anumite zone pentru care vrei să fii notificat dacă se mișcă ceva. Astfel, poți opta ca activitatea din casă să fie ignorată, dar să fii imediat notificat dacă cineva îți intră pe ușa de la intrare.

Camera este certificată IP65 pentru anduranță la ploaie, soare, căldură și frig. În testele mele am ținut-o afară pe parcursul a 24 de ore în timp ce ningea și nu am întâmpinat nici un fel de probleme. A fost imună la temperaturi de sub zero grade, iar contactul cu zăpada nu a afectat-o la nici un nivel. În privința autonomiei, dacă o lași să înregistreze în ritmul ei când se mișcă ceva în cadru, bateria inclusă poate să te țină chiar și șase luni conform specificațiilor oficiale, în funcție de traficul din fața camerei. Un lucru este însă sigur, după aproximativ o săptămână, bateria a rămas neschimbată.

Pentru că are un microfon și un difuzor, poți auzi ce se petrece în jurul camerei sau poți vorbi în telefon ca o persoană de lângă cameră să primească un mesaj verbal de la tine. Funcționează pe timp de noapte surprinzător de bine, imaginea infraroșu fiind foarte clară. În plus, modul de noapte se activează fără nici un fel de intervenție din partea utilizatorului.

Cum instalezi și utilizezi Arlo Pro 2

Pentru kitul acesta e suficient doar să ai telefonul în mână cu Android sau iOS și să instalezi aplicația gratuită. În cazul meu, am folosit un iPhone pentru configurare, iar întregul proces l-am imortalizat în clipul de mai jos. Aplicația cu pricina poate fi descărcată din App Store.

Trebuie să conectezi stația Arlo la curent, să o pornești și, cu ajutorul unui cablu rețea, să o integrezi în rețeaua locală conectând-o la routerul din casă. Din aplicația de mobil trebuie să-ți faci un cont pe Arlo. Îl vei folosi pentru a-ți accesa înregistrările din cloud când nu ești acasă, fie prin intermediul aplicației de mobil, fie pe site.

Împerecherea camerelor cu stația de bază implică doar să ții apăsat câteva momente pe butonul de pe suprafața camerei și pe butonul de pe stația de bază. Experiența este similară cu cea pe care ai întâmpina-o dacă împerechezi niște căști Bluetooth cu telefonul, doar că de această dată vorbim de o conexiune Wi-Fi. După ce ai împerecheat camerele, le poți da nume pentru a fi ușor de recunoscut și poți începe să le muți prin casă unde vrei.

Per total, nu a durat mai mult de 10 minute până când am terminat întregul proces. Au urmat numeroase teste atât pe 3G, cât și pe wireless. Niciodată nu am așteptat mai mult de câteva momente pentru a vedea ce se întâmplă în fața camerei. Fluxul video arată foarte bine în orice condiții. Un singur tap este suficient dacă vrei să faci o poză sau să înregistrezi o secvență video din cameră direct pe telefon. De asemenea, poți ajusta luminozitatea și, dacă apeși pe icoana de microfon, poți vorbi cu persoana de lângă cameră și o poți auzi dacă îți spune ceva înapoi.

Cu un tap pe Library în partea de jos a ecranului, este foarte ușor să-ți vezi înregistrările din urmă, defalcate pe zile, ore și minute. Cu un tap pe Mode, poți defini modul de funcționare al camerei. Poți alege ca senzorul de mișcare să fie dezactivat dacă ești în casă sau poți opta să definești un program în care camerele să înregistrezi în fiecare zi. Dacă pleci doar ocazional de acasă, pornind de la locația smartphone-ului din buzunar, poți activa așa înregistrarea prin definirea unui perimetru virtual în jurul casei.

Cu ce impresii am rămas după testarea Netgear Arlo Pro 2

Experiența mea cu camerele Arlo a fost una foarte bună și le recomand atât pasionaților de tehnologie, cât și celor mai atehnici care vor să-și supravegheze casa prin intermediul telefonului mobil. În toată perioada de test, nu am întâmpinat niciun mesaj de eroare ciudat, iar camerele au funcționat până la o distanță semnificativă de stația de bază. Chiar dacă am putut sesiza ocazional o întârziere de aproximativ trei secunde între acțiunea din fața camerei și momentul în care mi-a apărut acea informație pe telefon, în mod real nu ar avea de ce să te deranjeze.

Per ansamblu, dacă vrei să-ți supraveghezi mașina în parcare, o cameră IP rezistentă la intemperii cu suport pentru stocare în cloud este suficientă. Dacă ai însă o casă sau un spațiu destul de mare pe care îl dorești supravegheat, soluția propusă de Netgear este mai inspirată. În orice moment îți poți cumpăra o cameră în plus pentru a o atașa sistemului existent. Toate dispozitivele Arlo sunt compatibile între ele. Ca referință, o cameră suplimentară de primă generație te costă 600 lei.