Cum mi-am făcut cinema acasă cu Netflix și trei elemente simple

Ai Netflix și vrei să te bucuri de un film sau de un serial? Ca să fie bine ar trebui să te asiguri că setup-ul tău e optim. Așa l-am făcut pe al meu.

Poți să te uiți la un film sau la un serial pe telefon sau pe laptop, dar așa nu-i fun deloc. Ecranul e prea mic, nici sunetul nu este prea bun, iar dacă porți căști pe vremea asta îți cad urechile de la căldură. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l faci ca sesiunea ta de Netflix & Chill să fie una bună este să te uiți pe TV (sau să-ți cumperi unul dacă nu ai).

Nu o să intru aici în detalii despre ce fel de televizor să-ți cumperi, cât de mare și așa mai departe. Ăsta este subiect pentru un alt articol. Îți zic doar că TV-ul ar trebui să aibă o telecomandă cu buton dedicat Netflix pentru că e foarte convenabil.

Comoditate

Bun, ai televizor, pornești Netflix și gata? Nu chiar. În primul rând, îți recomand să-l pui pe un suport în perete. E mult mai bine așa pentru că ai libertate mai mare în a-l manevra: poți să-l dai mai la stânga, mai la dreapta, mai sus, mai jos. Ai prins ideea. În al doilea rând, îți ocupă mai puțin spațiu în casă. Nu mai ai nevoie să cumperi o comodă doar ca să-ți țină TV-ul.

În al treilea rând, un astfel de suport este compatibil cu mai multe TV-uri, de diagonale diferite. Deci ești acoperit dacă-ți schimbi televizorul în viitor .

Atmosferă pentru Netflix

Al doilea element pe care ți-l recomand, ca să-ți faci experiența de Netflix mai bună, este să cumperi o bandă cu LED-uri. Tot timpul mi-a plăcut la televizoarele Philips sistemul Ambilight. Mi se pare foarte tare, înfrumusețează locul și crește și atmosfera (mai ales că e dinamic și interacționeză cu acțiunea de pe ecran). Banda asta cu LED-uri este un fel de Ambilight pentru săraci. Însă tot e ceva.

Îți cumperi o bandă LED de genul acesta și o lipești pe spatele TV-ului. O bagi în priză și ai iluminare după pofta inimii (selectezi culoarea, intensitatea etc), dar, din păcate, lumina nu este sincronizată cu acțiunea de ecran, însă efectul este cel care contează. Pont: banda pe care am luat-o eu nu se lipea de spatele de plastic al TV-ului meu, așa că am dat cu scotch peste.

Sunet potrivit pentru serialele care-ți umplu noaptea

Al treilea și cel mai important element este instalarea unui sistem audio. Televizoarele sunt subțiri, frumoase și au niște panouri excelente, dar, de multe ori, sunetul nu se ridică la nivelul imaginii. Sigur, există acele TV-uri scumpe de peste 1.000 de euro care au difuzoare destul de bune, dar tot ce este sub 4.000 de lei are nevoie de un fel de sistem audio pentru ca experiența să fie una decentă.

Un prim candidat este o bară de sunet. De ce? Pentru e îndeajuns de discretă încât să intre în orice setup și să nu te incomodeze prea mult. Am avut bara Sony HT-X8500 ca furnizor de sunet și experiența s-a îmbunătățit dramatic. Nici nu are rost să compar cu difuzoarele TV-ului deoarece diferența este prea mare. Dar o să-ți zic cum s-a comparat bara de sunet cu un sistem audio clasic 2.1.

Sony HT-X8500 este o bară de sunet 2.1 cu un subwoofer dual integrat. Are și vertical surround engine, o tehnologie care simulează sunetul venit de pe un sistem de 7.1 canale. Cu această tehnologie, cele două difuzoare frontale ar putea reproduce sunetele în așa fel încât să crezi că ești la cinema.

Pot să zic că tehnologia funcționează, dar efectul este mai subtil decât mă așteptam (speram). Atunci când comuți pe vertical surround engine, sunetul umple camera, astfel încât nu simți neapărat că vine dintr-o direcție anume, dar nici nu o să te simți ca și cum ai folosi un sistem audio 7.1. Până la urmă soundbar-ul rămâne un sistem 2.1.

Are și Dolby Atmos, însă ca să beneficiezi de această tehnologie trebuie să îndeplinești anumite criterii, nu este îndeajuns să ai soundbar-ul.

În primul rând, bara de sunet (dotată cu Atmos) ar trebui conectată la televizor printr-un cablu HDMI, nu prin cablu optic. În al doilea rând, TV-ul trebuie să fie compatibil cu Dolby Atmos. (vezi aici ce modele de televizoare au așa ceva). În al treilea rând, conținutul redat trebuie să aibă Dolby Atmos. O să găsești asemeanea filme și seriale pe Netflix (Jessica Jones, Bright, Mowgli etc). Ca să pot să experimentez Dolby Atmos am fost nevoit să conectez HT-X8500 la PC.

Ce pot să zic este că e „nice to have”, dar nu am găsit că îmbunătățește dramatic experiența, în comparație cu un virtual surround normal. Cel puțin, nu în condițiile mele.

Revenind la televizor, bara de sunet are și o telecomandă pe care găsești mai multe presetări pentru filme, muzică, știri, jocuri video și așa mai departe. Modul de cinema face ca basul să fie mai proeminent, iar cel de știri face totul ca vocile să sune mai clar.

Acest model de la Sony s-a dovedit a fi mai competent decât sistemul meu clasic 2.1 (un subwoofer și doi sateliți) deoarece umplea mai bine camera, basul era mai profund, iar delimintarea dintre joase și înalte este mai bine realizată.

Bassul este puternic (poate chiar prea puternic în unele situații) și poți să simți blockbustere precum Captain Marvel. Exploziile, luptele nu doar le vezi sau doar le auzi, ci le simți datorită sunetului puternic ce poate să umple o cameră de apartament fără probleme.

Un al lucru pe care l-am apreciat la Sony HT-x8500 este faptul că are Bluetooth și pot să redau muzică de pe telefon direct în boxa din cameră.

Până la urmă, indiferent dacă-ți iei un soundbar sau nu, sunetul este extrem de important și face, cel puțin, jumătate din experiența cinematică.