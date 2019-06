Ce filme și seriale noi vor apărea pe Netflix în iulie. Toate noutățile

Iulie mai are puțin și ajunge, iar Netflix ți-a pregătit o pleiadă de seriale și filme care să te facă să nu mai vrei să pleci în concediu.

La fel ca în fiecare lună, pe Netflix vin și pleacă filme și seriale, iar luna aceasta se anunță una fierbinte. Dacă nu ți-ai luat câteva zile libere de la serviciu poate ar trebui ca să poți să faci „binging” pe Stranger Things 3 sau pe Casa del Papel.

Ce filme și seriale Netflix originale o să vezi în iulie

01 IULIE 2019

Designated Survivor: 60 days

Un remake al celebrului serial american Designated Survivor, unde acțiunea se petrece de această dată în Coreea de Sud.

Katherine Ryan: Glitter Room

Într-un stand-up incisiv filmat în Los Angeles, Katherine Ryan discută despre bărbați, vânzarea de prăjituri, regalitate, teste ADN și altele.

02 IULIE 2019

Bangkok Love Stories: Objects of Affection

Un depanator de computere amabil se îndrăgostește de o artistă graffiti descurcăreață. Tulburarea de personalitate a acesteia se înrăutățește după ce este martora unei duble omucideri.

Bangkok Love Stories: Plead

În cartierul Chinatown din Bangkok, un expert în marketing digital se îndrăgostește de o ghicitoare oarbă, dar iubirea lor este predestinată să se încheie cu un dezastru.

03 IULIE 2019

The Last Czars

Atunci când, la începutul secolului XX, Rusia este cuprinsă de tulburări sociale, Nicolae al II-lea rezistă schimbării, provocând o revoluție și sfârșitul unei dinastii.

Yummy Mummies: Season 2

Mămicile de succes urează bun venit unui nou membru, își intră în rolul de mame, își condimentează viața amoroasă și se întreabă dacă mai vor să rămână însărcinate.

04 IULIE 2019

Stranger Things 3

Șobolani turbați, spionaj sovietic, New Coke și un mall absolut nou – aceasta este vara anului 1985 în Hawkins. Și… se apropie mari schimbări.

06 IULIE 2019

Free Rein: Season 3

Vara, competiția se încinge la Bright Fields. Probele pentru echipa engleză a celor sub 18 ani duc la înfruntări între prieteni pentru obținerea singurului loc liber.

08 IULIE 2019

Arthdal Chronicles

Pe un tărâm mitic numit Arth, locuitorii orașului antic Arthdal și ai regiunilor învecinate se luptă pentru putere, în timp ce pun bazele unei noi societăți.

10 IULIE 2019

Family Reunion

Familia McKellan se mută în sud, adică pe teritoriul tradiției, al evlaviei și al bunicilor conservatori. Să înceapă magia familiei de culoare!

Parchis: El documental – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Ei sunt Parchís, trupa de copii din Spania anilor ’80. Aflăm detalii din interviurile cu foștii membri, cu persoane din anturajul lor și din înregistrările de la concerte.

11 IULIE 2019

Cities of Last Things

Într-o distopie în care acțiunea se desfășoară după o cronologie inversă, un bărbat cu un trecut complicat se răzbună pe cei care l-au rănit cu decenii în urmă.

12 IULIE 2019

3Below: Tales of Arcadia: Part 2

Naufragiați în Arcadia, cei doi frați extratereștri de viță nobilă, Aja și Krel, își continuă misiunea de întoarcere acasă. Generalul Morando pune la cale invadarea Pământului.

4 latas

Doi prieteni traversează Sahara într-un Renault pentru a-și revedea un al treilea prieten din Mali, dorind să repete o călătorie care i-a unit cu 30 de ani în urmă.

Blown Away

Zece maeștri artiști încing atmosfera în probele de modelare a sticlei cu șansa de a câștiga premii în valoare de 60.000 de dolari și titlul de campion.

Bonus Family: Season 3

În timp ce Martin se adaptează vieții cu o nouă parteneră și cu un copil, Lisa și Patrik se confruntă cu vești neplăcute, iar Katja reia legătura cu o veche iubire.

Extreme Engagement

Un cuplu logodit își poartă dragostea peste mări și țări, testându-și trăinicia relației pe măsură ce explorează tradițiile căsniciei în alte opt culturi, vreme de un an.

Kidnapping Stella

Răpită de pe stradă pentru răscumpărare, o femeie imobilizată și cu căluș în gură face tot ce îi stă în putință ca să dejoace planurile elaborate ale răpitorilor mascați.

Point Blank

Pentru a-și salva soția însărcinată, un asistent medical se aliază cu un suspect de crimă, într-o cursă contracronometru împotriva criminalilor și polițiștilor rebeli.

True Tunes: Songs

Această serie amuzantă de videoclipuri muzicale este o reinterpretare modernă a cântecelor clasice pentru copii. Cântați alături de True și de prietenii ei!

You Me Her: Season 4

După ce își unesc destinele într-o ceremonie de jurăminte, Emma, Jack și Izzy înfruntă viața din suburbie și drumul către a deveni părinți.

16 IULIE 2019

Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein

Un documentar-parodie în care David Harbour, actorul din Stranger Things, detaliază cu umor cariera de comedian a tatălui său.

17 IULIE 2019

Pinky Malinky: Part 3

Pinky Malinky nu e tipul de hotdog care să stea degeaba, așa că împreună cu prietenii lui cei mai buni, Babs și JJ, el învață să aprecieze lucrurile mărunte.

18 IULIE 2019

Secret Obsession

După un atac înfiorător, o femeie este afectată de o amnezie parțială. Acum, când trebuie să lupte pentru a-și recăpăta memoria, poate oare avea încredere în cei apropiați?

19 IULIE 2019

Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed

O nouă serie de vedete în vogă îl însoțesc pe Jerry Seinfeld la cafea și iau la pachet doze extreme de comedie și distracție, pornind la drum în mașini clasice.

La Casa de Papel: Part 3

Río este capturat, așa că Profesorul și echipa lui trebuie să lucreze din nou împreună pentru a-l elibera. Noul lor plan e mai demențial ca niciodată.

Last Chance U: INDY: Part 2 – DOCUMENTAR

Sportivi de elită cu un trecut zbuciumat apelează la fotbalul studențesc ca ultimă soluție pentru a-și schimba viața și a-și îndeplini visele.

Queer Eye: Season 4

Cunoaște-i pe noii eroi în căutare de un strop de ajutor de la cei cinci fabuloși pentru a-și arăta întreaga splendoare. Emoțiile și veselia vin la pachet.

SAINT SEIYA: Knights of the Zodiac

Seiya și Cavalerii jură să apere reîncarnarea zeiței grecești Atena, în lupta ei împotriva forțelor malefice hotărâte să distrugă omenirea.

Typewriter

O familie se mută într-o casă presupus bântuită din suburbiile statului Goa, așa că un grup de tineri prieteni începe o investigație îndrăzneață.

25 IULIE 2019

Another Life

Astronauta Niko Breckenridge și tânărul ei echipaj înfruntă pericole inimaginabile într-o misiune foarte riscantă: identificarea originii unui artefact extraterestru.

Workin’ Moms: Season 2

Kate, Frankie, Anne, iar acum și Ian cresc odată cu copiii lor, descurcându-se cu bebelușii, înaintarea în vârstă, lipsa de timp liber și probleme care țin de relații.

26 IULIE 2019

Boi

În timp ce conduce prin Barcelona doi oameni de afaceri chinezi, un tânăr șofer catalan constată că se adâncește într-o aventură iluzorie.

Girls With Balls

Rătăcite în pădure și luate la ochi de vânători ciudați, niște voleibaliste „sar la fileu” în cel mai periculos joc al vieții lor.

My First First Love: Season 2

Tae-o și prietenii lui navighează prin meandrele prieteniei și iubirii, înfruntând noi provocări apărute în relațiile dintre ei.

Orange is the New Black: Season 7

Un sezon exploziv, în care dinamica puterii se schimbă dramatic la Litchfield, ca urmare a reacției pe care o au deținutele în fața unei tragedii.

The Son

Lorenzo, un pictor de 50 de ani, se pregătește pentru venirea pe lume a fiului său, dar observă cum soția lui se distanțează, dorind să-și crească pruncul în mod diferit.

The Worst Witch: Season 3

Recăpătându-și încrederea în sine, Mildred se întoarce la Academia Cackle, unde mama ei, deși nu are puteri magice, e angajată ca profesoară.

29 IULIE 2019

Twelve Forever

Dorința lui Reggie, în vârstă de 12 ani, de a rămâne copil este atât de puternică încât deschide un univers fantastic în care ea nu mai trebuie să crească.

30 IULIE 2019

Whitney Cummings: Can I Touch It?

În noul ei spectacol de stand-up, Whitney Cummings ne explică situația actuală privind limitele în comedie, abordând problema din toate punctele de vedere.

31 IULIE 2019

Kengan Ashura: Part I

Gladiatorul clandestin Tokita Ohma luptă în numele mogulului Nogi Hideki, care pune pariuri uriașe pe rezultatul acestor meciuri dure.

The Letdown: Season 2

Aventurile proaspetelor mămici continuă: noile probleme nu întârzie să apară, dar nici mici satisfacții, care fac totul să merite… mai mult sau mai puțin.

The Red Sea Diving Resort

În misiunea temerară de a aduce refugiați etiopieni în Israel, o echipă condusă de un agent Mossad hotărât (Chris Evans) deschide un hotel fals pentru turiști adevărați.

Ce alte filme și seriale aduce Netflix în iulie

Titluri licențiate – România

01 IULIE 2019

20th Century Women

A Horse for Danny

As Good as It Gets

Balto

Bridesmaids

Chappie

Clear and Present Danger

Elizabeth: The Golden Age

In Bruges

Just Getting Started

Mama

Marshall

Monty Python’s The Meaning of Life

Never Back Down 2: The Beatdown

Only the Brave

Rabbids Invasion: Season 4

Rango

Sixteen Candles

State of Play

Step Up

Stone Age: Season 1

Swiped

S.W.A.T.: Under Siege

Terminator Salvation

The Accountant of Auschwitz

The Chef’s Line: Season 1

The Croods

The Magic of Lassie

The Space Between Us

The Thing

Up in the Air

Valentine’s Day

Van Helsing

Wanted

Watchmen

Zombie Dumb: Season 1

Zombie Dumb: Season 2

2 IULIE 2019

Pilgrimage

The Milk System

7 IULIE 2019

Dawn of the Croods: Season 3

Dawn of the Croods: Season 4

8 IULIE 2019

Blade runner: The Final Cut

11 IULIE 2019

Bushwick

12 IULIE 2019

Suits: Season 7

15 IULIE 2019

Blended

La La Land

Little Singham: Season 1

Lost City of Z

The Score

16 IULIE 2019

Daddy’s Home 2

19 IULIE 2019

Barbie Dreamhouse Adventures: Season 2

Barbie Dreamhouse Adventures: Season 3

20 IULIE 2019

Captain Underpants: The First Epic Movie

30 IULIE 2019

Men on a Mission: 2019

The Smurfs 2

Cam astea sunt filmele și serialele pe care le vei putea vedea pe Netflix în iulie 2019. Eu zic că e bine.