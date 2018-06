De ce scena care a îngrozit o lume întreagă din al doilea sezon „13 Reasons Why” a fost necesară

În ultimul episod din al doilea sezon din „13 Reasons Why”, o anumită scenă brutală a șocat pe toți cei care au văzut serialul – atât de mult, încât fanii se atenționează pe social media să dea skip cu totul la ea.

Pentru cei care nu au văzut încă al doilea sezon, textul conține spoilere din plin.

Scena controversată începe calm: îl vedem pe adolescentul Tyler în baia liceului, complet singur. Imediat după, Montgomery și prietenii lui intră în baie și îl acuză pe Tyler că este de vină pentru o serie de evenimente nefavorabile pentru ei. El încearcă să rezolve lucrurile amiabil, pe cale verbală, dar nu reușește. Aceștia nu stau pe gânduri și încep să îl bată – bătaie care include lovirea repetată a acestuia cu capul de chiuvetă și spargerea oglinzii cu capul lui.

Motgomery și prietenii lui nu se opresc acolo, și îl târăsc pe Tyler, care este aproape inconștient, până într-o cabină a băii, unde îl țin cu forța cu fața în apa de la toaletă. Suferința lui nu se oprește acolo, pentru că Montgomery apucă un mop lăsat în baie, cu care îl sodomizează fără milă pe Tyler, care strigă în agonie. La final, vedem capătul plin de sânge al bățului de mop și pe Tyler în poziție fetală, tremurând și sângerând.

Scena oferă un pod către decizia finală a lui Tyler, aceea de a împușca elevii de la Liberty High în timpul balului. Serialul indicase în mod repetat că Tyler ar avea asemenea gânduri, iar teroarea pe care adolescentul a îndurat-o în baia școlii a venit drept picătura care a umplut paharul.

Oamenii au rămas șocați și traumatizați psihic în urma scenei și nu s-au sfiit să transmită acest lucru mai departe, după cum arată cei de la Refinery29.

the sexual assault scene with tyler in 13 reasons why (Season 2, Episode 13) was the most fucking unnecessary thing and i recommend that everyone skips it cause it’s fucking traumatising and a horrific scene. starts at around 38:00 and goes until 40:00 #13ReasonsWhySeason2

— Aditya Gopiyani (@AuthenticEddy) 20 mai 2018