Serialul premiat la EMMY pentru care Netflix a fost dată în judecată

Unul dintre cele mai apreciate seriale de pe platforma de streaming este acum pretextul pentru care o companie americană dă în judecată Netflix.

Compania a fost dată în judecată pentru o scenă controversată dintr-unul dintre cele mai populare seriale de pe platformă. Este vorba despre When They See Us, serial premiat la EMMY în 2019.

Mini-seria spune povestea unui grup de cinci tineri care sunt arestați, interogați și forțați să mărturisească faptul că sunt vinovați de un atac violent asupra unei femei care alerga prin Central Park.

De altfel, chiar una dintre scenele în care cei cinci băieți sunt interogați a declanșat procesul contra companiei. Atât Netflix, cât și regizorul serialului, Ava DuVernay, sunt acuzați că au prezentat greșit tehnica Reid – o metodă controversată de a interoga suspecții.

John E. Reid and Associates, Inc. predă această tehnică de interogare încă de la dezvoltarea sa, în anii ’70, de către fostul polițist John Reid.

Secvența din When They See Us prezintă această tehnică drept una „respinsă universal”, ceea ce ar însemna că folosirea ei nu ar fi tocmai acceptată. John E. Reid and Associates, Inc. neagă această afirmație și spune despre aceasta că ar fi adus prejudicii companiei.

Serialul a câștigat premiul EMMY pentru cea mai bună distribuție. De asemenea, Jharrel Jerome a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune pentru rolul lui Korey Wise.

În total, When They See Us a avut 16 nominalizări.

Serialul care i-a adus platformei Netflix un proces

Cele cinci personaje din serial sunt interogate de poliție în urma unui atac asupra unei femei. Autoritățile cred că a fost cauzat chiar de grupul de cinci băieți. Pentru a obține informațiile, serialul arată că polițiștii ar fi folosit tehnica Reid.

Totuși, compania care dă în judecată Netflix spune că metoda de interogare folosită în serial nu este nici pe departe tehnica Reid.

Procesul vine în urma replicii procuroarei Nancy Ryan, care spune: „Ai stors declarații de la ei după 42 de ore de interogare și constrângere, fără mâncare, pauze de baie, și împiedicând supravegherea părinților. Tehnica Reid a fost respinsă universal”.

De cealaltă parte, John Reid and Associates spune că replica descrie în mod eronat metoda. În realitate, aceasta s-ar desfășura complet diferit, în special în cazul unor suspecți tineri, care ar fi tratați cu grijă maximă.

În plus, plângerea susține că peste 500.000 de oameni din întreaga lume, inclusiv departamentele militare și de poliție ale SUA, au fost instruiți să folosească metoda de interogatoriu.

John E. Reid and Associates, Inc. dorește ca Netflix să plătească daune. Procesul solicită, de asemenea, ca mini-seria să fie scoasă de pe platforma de streaming până la eliminarea replicii respective.