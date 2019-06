Dacă nu știi la ce să te mai uiți pe Netflix, platforma vine acum cu o opțiune prin care poți alege mai ușor serialele și copiază pentru asta Instagram.

Netflix testează o nouă modalitate prin care te poate ajuta să-ți dai seama mai ușor ce vrei să urmărești pe platformă. Astfel, introduce secțiunea „Extras” în aplicația de pe telefon. Pe lângă trailere, aceasta va conține și fotografii sau videoclipuri din filmele și serialele de pe Netflix. Acestea nu vor fi disponibile niciunde altundeva pe platformă.

În esență, acesta este de fapt un buton, localizat între opțiunea de search și download. Videoclipurile pornesc automat, dar fără sunet.

Totul ar funcționa asemănător opțiunii Coming Soon, dar cu ceva îmbunătățiri. O diferență ar fi faptul că, pentru a vedea imaginile, vei putea da scroll pe orizontală, și nu pe verticală, așa cum este cazul secțiunii Coming Soon. Astfel, platforma îți va da senzația că te uiți la story-uri pe Instagram, de fapt.

Cu ce modificări mai vine Netflix

Platforma de streaming mai vine și cu o altă schimbare. Nu este una deosebit de importantă, dar s-ar putea dovedi utilă pentru unii. În secțiunea Coming Soon, puteai selecta opțiunea Remind Me, care te ajuta să-ți amintești la ce vrei să te uiți. Secțiunea extras vine și ea cu această funcție, însă numai pentru serialele la care te uiți deja. Dacă vezi un „story” al unui serial pe care nu l-ai început încă, îl vei putea adăuga în My List.

De asemenea, va include și un buton de share, pentru a putea împărtăși totul mai ușor cu prietenii tăi.

Totuși, opțiunea este încă în testare, atât pe iOS, cât și pe Android. Netflix a declarat că aceste teste diferă în funcție de regiune. De asemenea, există și posibillitatea ca aceasta să nu devină o opțiune permanentă.