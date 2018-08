Google Chrome îți blochează un download: cum dezactivezi scannerul de viruși integrat

Dacă te confrunți cu o situație în care Google Chrome îți blochează un download, ar fi bine să știi care are legătură cu modulul antivirus integrat în browser și filtrul respectiv poate fi dezactivat.

Deși s-ar putea să folosești Google Chrome doar pentru a naviga pe internet, browser-ul celor de la Google vine la pachet cu o serie stufoasă de opțiuni și funcții avansate pe care s-ar putea să nu le folosești niciodată sau a căror utilitate nu este evidentă. În această categorie intră un mod de scanare automată a tuturor fișierelor pe care le descarci de pe internet.

Inițial, respectivul modul de scanare a descărcărilor se reflecta într-o notificare suplimentară de securitate înaintea inițierii download-ului. Acum, s-ar putea ca download-ul să fie blocat înainte să înceapă și să te trezești că nu poți să-ți accesezi fișierele de care ai nevoie. Cu alte cuvinte, s-ar putea să te confrunți cu o situație foarte frustrantă cauzată de browserul tău favorit.

Funcția cu potențial problematic este intitulată Safe Browsing și se regăsește în Google Chrome, Chromium și orice alt browser care folosește platforma celor de la Google. Pe lângă faptul că îți servește notificări pe site-urile cu un risc de securitate sporit, îți scanează download-urile pentru a preveni eventuale infecții.

Gestul este unul lăudabil și face viața mai simplă persoanelor care nu se pricep foarte bine la tehnologie și descarcă tot felul de fișiere din greșeală. Dacă ești însă sigur vizavi de activitățile tale online poți să previi foarte simplu situația în care Google Chrome îți blochează un download.

Fă un click în dreapta sus pe cele trei punctulețe din meniul principal al browserului și intră la Settings. La baza meniului respectiv, apasă pe Advanced și dezactivează ”Protect you and your device from dangerous sites”. Modificările se aplică în timp real, nu trebuie să mai apeși pe niciun buton. Încearcă din nou să descarci fișierul care ți-a făcut probleme în trecut și ar trebui să funcționeze fără niciun fel de întreruperi.