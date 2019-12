Netflix a dat lovitura cu The Irishman: ce a obținut filmul lui Scorsese

The Irishman e cel mai recent film regizat de Martin Scorsese și a avut premiera pe Netflix în urmă cu câteva zile. La doar o săptămână după debutul pe platformă se bucură deja de un real succes.

Netflix pare că se încălzește bine pentru premiile Oscar de anul viitor. Și-a dus mai multe producții în cinema înainte de a le lansa pe platformă tocmai pentru ca acestea să prindă un loc pe lista nominalizărilor. Iar acum culege și roadele.

The Irishman, filmul de trei ore și jumătate al lui Martin Scorsese, a dat deja lovitura. Și doar ce a fost lansat pe platformă de câteva zile.

Cum a dat Netflix lovitura cu The Irishman

The Irishman se pregătește de gala Oscar de anul viitor și, până atunci, începe deja să culeagă premii. Cel mai recent lungmetraj al lui Scorsese a fost desemnat cel mai bun film al anului de către National Board of Review. Organizația e formată din producători de film, profesioniști din industrie și academicieni.

Sigur, distincția nu se compară nici pe departe cu un Oscar, dar e un bun început. The Irishman a mai primit și un alt trofeu: cel mai bun scenariu adaptat, pentru ce a realizat Steven Zallian. Quentin Tarantino a câștigat, de asemenea, premiul pentru cel mai bun regizor pentru producția “Once Upon a Time in Hollywood”.

Iată alte premii oferite de National Board of Review: