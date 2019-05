Cei de la NASA au realizat o simulare prin care New York-ul este lovit cu putere de un asteroid, pentru a afla ce s-ar întâmpla într-un asemenea scenariu.

Dacă un asemena incident chiar s-ar întâmpla în realitate, forța loviturii ar fi de 1.000 de ori mai mare decât în cazul bombei nucleare de la Hiroshima. Astfel, toate clădirile de la Central Park spre Manhattan ar fi prăbușite complet la Pământ, iar peste 1,3 milioane de oameni ar muri.

Acest cataclism fictiv a fost punctul culminant al unei săptămâni de exerciții din cadrul Conferinței Planetary Defense, care s-a ținut la Washington. La ea au luat parte zeci de astronomi, academicieni și experți în dezastre. Toți aceștia voiau să analizeze felul în care autoritățile ar reacționa în cazul în care un asteroid periculos s-ar îndrepta spre Pământ – și cât de mult ar ajuta planurile de evacuare într-un asemenea scenariu, după cum arată NBC News.

„Cred că exercițiul ilustrează cum timpul este cel mai de preț aliat când vine vorba de dezastre cu asteroizi”, a explicat profesorul de științe planetare de la Massachusetts Institute of Technology, Richard Binzel. „În realitate, a avea multiple decenii de avertismente ne oferă opțiuni multiple și încercări multiple de a preveni catastrofa„.

Cum ar fi dacă un asteroid ar lovi Bucureștiul

Dar ce s-ar întâmpla dacă un asteroid ar lovi Bucureștiul? Acum ceva timp am discutat cu coordonatorul Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu”, care mi-a răspuns la întrebare. „Cel mai mare asteroid care se poate apropia de Pământ are 35 de centimetri, cel mai mic are 5 milimetri”, a zis el. „Orice de la 1 kilometru în sus, dacă ar cădea în București, ar distruge toată Europa”.

„Dacă ar cădea unul de 500 de metri în București, face un crater de 5 kilometri – deci dacă ar cădea la Romană, s-ar duce craterul până la Unirii și până la Charles de Gaulle”, a subliniat Șonka. „Tot ce e în zona asta rotundă devine vapori într-o fracțiune de secundă. E cel mai bun loc în care să te afli la impactul unui asteroid cu orașul tău – acolo. Zici «Ce-a fost aia?» și-ai dispărut. Nu te mai doare nimic”.

La impact, aerul se încălzește și poate atinge 3.000-4.000 de grade Celsius. Tot pământul din groapa adâncă a craterului iese sub formă de vapori – „piatră lichidă la mii de grade Celsius”. Tot ce se află în jurul Bucureștiului – „până la Ploiești” adică pe o rază de 50 de kilometri – ia foc mai apoi. Mai mult, vântul ar prinde viteze de mii de kilometri pe oră, care nu se întâlnesc în mod normal pe Pământ. Un vânt de 1.000 de kilometri ar pune toate clădirile și pădurile la pământ.

Dacă toate astea sună precum un coșmar, poți răsufla liniștit, pentru că niciun asteroid nu prezintă vreun risc iminent pentru Pământ în momentul de față. „Sunt periculoși, dar niciunul nu o să cadă pe Pământ în următorii zeci de ani”, a explicat cercetătorul. „Nu se poate calcula decât pentru 20-30 de ani, pentru că ei se influențează reciproc gravitațional. Trebuie să ții cont de traiectoria fiecăruia și cum se apropie de ceilalți – cum se apropie fiecare asteroid ce ceilalți 18.000 [de asteroizi care se apropie de Pământ]”.