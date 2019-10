Când va avea loc prima ieșire în spațiu cu echipaj NASA exclusiv feminin

NASA a anunțat că va face istorie: va trimite, pentru prima dată, două femei într-o călătorie în afara Stației Spațiale Internaționale.

Este vorba despre Christina Koch și Jessica Meir, două femei astronaut care vor intra în istorie în curând. Acestea se află în prezent la bordul Stației Spațiale Internaționale și urmează să fie prima echipă alcătuită exclusiv din femei care va ieși în spațiu. Evenimentul NASA va avea loc pe 21 octombrie.

Va fi pentru prima dată în istorie când doar femei vor îmbrăca costumele de astronaut pentru a contribui la cercetări în exteriorul unei nave spațiale.

.@Astro_Christina and @Astro_Jessica are scheduled for a spacewalk together on Oct. 21. They recently talked about how their accomplishments are viewed in terms of being female astronauts. pic.twitter.com/yTJ0kVH40f

— Intl. Space Station (@Space_Station) October 4, 2019