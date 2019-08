Modulul care ar putea ajuta astronauții să se adapteze la viața din spațiu

Călătoria în spațiu afectează foarte tare corpul uman, iar soluții pentru o mai bună adaptare a acestora se caută constant.

Noi misiuni către Lună și Marte sunt mai aproape decât ai impresia, iar NASA se pregătește intens pentru asta.

Sierra Nevada Corporation este o companie americană producătoare de echipament aerospațial. Într-o colaborare cu NASA, americanii au construit un prototip pentru un modul care ar urma să fie trimis în spațiu și să vină în ajutorul astronauților.

Din punct de vedere al dimensiunii acest modul reprezintă o treime din dimensiunea Stației Spațiale Internaționale: are un diametru de opt metri și un volum intern de 300 de metri cubi. Partea interesantă e că este unul gonflabil și poate fi redimensionat pentru diferite scopuri. Ar putea urma să servească drept locuință pentru astronauți în timpul transportului către planeta Marte.

We’re in Houston today at @NASA_Johnson for a media event!

We’ll be showing off our lunar Gateway prototype to reporters,

inflating it for them and taking them on a tour to see where @NASA_Astronauts could live as they orbit the moon for @NASA’s #Artemis mission. pic.twitter.com/vKajYWeBYv

— Sierra Nevada Corporation (@SierraNevCorp) August 21, 2019