Narcos este jocul video pe care îl așteptai, după ce ai văzut serialul Netflix

Narcos este unul dintre cele mai populare seriale de pe Netflix și, cel puțin primul sezon al îndrăgitei producții se va transforma într-un joc video.

Dacă te-a fascinat teribil povestea lui Pablo Escobar și începuturile sale în domeniul traficului de droguri, te vei bucura să afli că povestea ecranizată de Netflix se va transforma într-un joc video destul de spectaculos și nu mai ai mult de așteptat până la lansarea sa oficială.

Noul titlu cross-platform se va intitula Narcos Rise of the Cartels și te va pune în pielea echipei lui Escobar sau a agenților DEA care se chinuie să-l oprească pe unul dintre cei mai populari traficanți de droguri din toate timpurile.

Se lucrează de foarte mult timp la Narcos Rise of the Cartels. În mod oficial, a fost anunțat în luna martie a anului trecut. Acesta este produs și dezvoltat de Curve Digital și Kuju. Același dezvoltator a mai fost responsabil în trecut de Guitar Hero Live, Ultimate Alliance 2 sau Risk Urban Assault. Va fi interesant să vedem cât de aproape va ajunge jocul tactic de scenariul filmului.

Narcos Rise of the Cartels se va lansa pe 19 noiembrie pe PC și PlayStation 4. Posesorii de Nintendo Switch și Xbox One trebuie să amai aștepte până pe 22 noiembrie. În privința aventurilor pe care le vei experimenta, ar trebui să-l vezi pe Pablo Escobar cum se străduiește să-și construiască cartelul Medellin, în timp ce DEA împreună cu agențiile guvernamentale columbiene încearcă să-l desființeze.

Din trailer, mecanica de joc pare să fie destul de similară cu X-Com și alte câteva titluri tactice. Partea interesantă a ecuației va consta în introducerea de personaje cu abilități speciale, precum Murphy de la DEA sau Gacha El Mexicano din echipa cartelului. Aceste personaje vor progresa și se vor reflecta în bonusuri. Dacă te-ai mai jucat alte titluri de format turn-based, ar trebui ca mecanica de joc să nu ți se pară străină.