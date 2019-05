Mozilla Firefox ți-a pus toate extensiile pe butuci: care este soluția

Dacă ești un utilizator de Firefox cu experiență, s-ar putea să fi observat pe parcursul weekend-ului că toate extensiile din browser au încetat să mai funcționeze. Cei de la Mozilla și-au recunoscut vina și lucrează la o soluție.

După Google Chrome, Mozilla Firefox este cel mai popular browser la ora actuală, dar situații neplăcute precum cea din acest weekend nu-i vor facilita creșterea în popularitate, cu siguranță. Situația neplăcută a fost sesizată aseară de către mai mulți utilizatori de pe mapamond. Nu a durat însă mult până când toate persoanele care folosesc Firefox să fie afectate.

Din câte se pare, problema a fost cauzată de un certificat de securitate care a expirat. Pe pagina web care monitorizează bug-urile descoperite de către utilizatori, cauza este trecută ca fiind ”Expiration of intermediate signing cert”. Practic, certificatul de securitate care atesta autenticitatea extensiilor pe le aveai instalate în Firefox a devenit nul de la o oră la alta și, implicit, inutil în a-și îndeplini scopul.

Exact aceeași problemă s-a întâmplat în urmă cu trei ani. Evenimentul are deja un nume pe rețelele sociale – armagadd-on 2.0. Acela este un joc de cuvinte format din Armageddon – sfârștiul lumii și add-on – denumirea pentru extensii de browser folosite de creatorii Firefox.

Pe parcursul nopții, cei de la Mozilla au publicat mai multe rapoarte menite să evidențieze modul în care lucrează la remedierea situației neplăcute. Ca o consecință și mai gravă a evenimentului, cei care folosesc browserul securizat Tor sunt de asemenea afectați de problemă, pentru că este construit pe o variantă de Firefox.

În orice caz, la momentul în care citiți aceste rânduri, problema se va fi rezolvat. Dacă nu ai extensii active în Firefox, închide și deschide browserul și ar trebui să redevină funcționale, datorită unei actualizări care s-a instalat în fundal. Anunțul pe marginea disponibilității soluției a fost publicat pe Twitter.

We rolled out a hotfix that re-enables affected add-ons. The fix will be automatically applied in the background within the next few hours.

For more details, please check out the update at https://t.co/G5ypnckjdM

— Mozilla Add-ons (@mozamo) May 4, 2019