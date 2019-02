Motorola confirmă că lucrează la telefonul pliabil. Cum ar arăta Moto Razr

Samsung are Galaxy Fold, Huawei are Mate X, iar Motorola va avea Razr drept telefon pliabil. Se zvonea că Motorola lucra la un telefon pliabil, iar acum un executiv al companiei a confirmat asta.

Un brevet de invenție pentru un telefon pliabil Motorola a apărut anul trecut, iar apoi un alt raport apărut în The Wall Street Journal a confirmat planurile companiei. În ciuda acestor informații, executivii companiei nu au confirmat niciodată că Motorola va lansa un nou Razr sau un telefon pliabil.

Dan Dery, VP of global product la Motorola, a declarat într-un interviu că „am început să lucrăm la telefoane pliabile în urmă cu mult timp, iar de atunci am avut mai multe variante”. În Wall Street Journal era menționat că am putea vedea acest telefon pliabil până la finalul lunii februarie. Este clar că asta nu se va mai întâmpla asta acum, dar Dan Dery spune că „nu avem intenția de a lansa telefonul mai târziu decât competiția”.

Samsung și-a prezentat Galaxy Fold, dar acesta ajunge în mâinile clienților pe la finalul lui aprilie, iar Huawei Mate X ar fi gata de livrare prin august. Asta înseamnă că și telefonul pliabil Motorola s-ar lansa tot pe timpul verii.

Conform brevetului apărut anul trecut, se pare că Motorola vrea să relanseze celebrul telefon Razr sub forma unui telefon pliabil, iar asta ar însemna că telefoanele mici vor reveni în atenția consumatorilor.

„Am testat ecranul OLED din plastic cu un al strat de plastic deasupra, iar atunci când îl atingi cu unghiile ecranul se zgârie. Are o viață scurtă. Telefonul „moare” imediat ce-l scoți din cutie. Dar este frumos. În prima zi este frumos”, a spus executivul Motorola cu referire la display-ul folosit de Huawei pentru Mate X.

El a mai adăugat că telefonul companiei nu va avea ecranul spre exterior, ci la interior. Dan Dery a confirmat că se lucrează și la ideea unui telefon cu ecran ce se îndoaie în două locuri, astfel încât doar o porțiune mică să rămână la vedere.

Vom vedea dacă Motorola reușește să livreze și dacă celebrul Razr își face din nou apariția.