Schimbarea pentru Facebook Messenger de care aveai nevoie în viața ta

Se discută de câteva luni posibilitatea integrării unui mod întunecat în Facebook Messenger, dar se pare că suntem mai aproape decât s-ar fi așteptat cineva de respectiva actualizare.

Multe dintre aplicațiile populare și sistemele de operare moderne au început în ultimul an să includă un mod de utilizare întunecat. Acesta are numeroase beneficii atât pentru sănătatea utilizatorului, cât și pentru gadgetul pe care te bucuri de el. În practică, este vorba de o temă vizuală cu semnificativ mai mult negru decât alb.

Inițial, ai putut activa o temă întunecată în Windows 10. A urmat o temă cu aceeași cromatică închisă în macOS Mojave. Cu un pic de noroc, nu ar trebui să dureze mult până când vei putea să aplici aceleași principii de design pe Android și iPhone.

Până atunci însă, sunt șanse mari ca Facebook Messenger să includă o temă întunecată pentru toți utilizatorii înainte de finele acestei luni. În mod previzibil, va fi opțională și va ține de tine să o activezi sau nu. Aceasta va veni însă la pachet cu câteva beneficii.

Dacă renunți la interfața agresiv de luminoasă a Facebook Messenger pentru una întunecată, vei putea să adormi seara mai ușor pentru că nu mai ești expus la o lumină rece, albastră de spital. În plus, posesorii de terminale cu panouri OLED care petrec foarte mult timp în aplicația de chat ar trebui să observe o sporire a autonomiei gadgetului. Motivul are legătură cu faptul că zona neagră din ecran nu va mai fi alimentată cu energie electrică.

Primele zvonuri despre o interfață neagră opțională introdusă în Messenger au apărut în luna octombrie a anului trecut. La momentul respectiv, schimbare cromatică a fost confirmată de cercetătoarea Jane Manchun Wong, dar nu era disponibilă decât pentru un public foarte restrâns. Între timp, se pare un număr mare de utilizatori se bucură de această facilitate și nu ar trebui să mai dureze foarte mult până când va ajunge la toți utilizatorii programului.

Facebook Messenger, seemingly due to prolonged external nagging, has started public testing Dark Mode in certain countries

They have put up a fair warning that Dark Mode isn’t everywhere yet so don’t complain when some UI burns your eyes off

previously: https://t.co/9fCvbYXS5Z pic.twitter.com/wF3w5hsHfh

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 31, 2018