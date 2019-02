Primele imagini cu Mini Electric îți arată că va fi o mașină banală la un preț colosal

Mini Electric ar putea fi mașina pe care ai așteptat-o de mult, dacă îți plac vehiculele electrice și brandul de tradiție britanică. Mini Electric apare în imagini spion și are un design neașteptat de…banal.

Lansarea pe piață a unui model Mini electric a fost anunțată încă din 2017, dar așteptarea a luat sfârșit, pentru că anul acesta ai putea avea șansa să te urci la volanul unui Mini care te scapă de grija prețului carburantului.

Cei de la CARSCOOPS au surprins noul model în timpul unor teste în condiții de iarnă, deci compania are, în sfârșit, planuri serioase cu versiunea nepoluantă a unuia dintre cele mai îndrăgite automobile englezești.

Așa-zisele imagini spion cu Mini Electric nu surprind mare lucru din timpul testului, dar poți observa mașina în detaliu, măcar la nivelul designului exterior.

După cum vezi, mașina nu vine cu nimic nou în ceea ce privește aspectul exterior. De fapt, arată la fel ca modelele ICE Hatch. Singura diferență e că acesta este 100% prietenos cu mediul, pentru că are zero emisii poluante. Evident, în față, grila tradițională care permite răcirea motorului a fost înlocuită cu una tipică vehiculelor electrice și are și un model stilizat de ștecher, simbol al electricității. Tot în față se găsește și portul de încărcare, lucru mai rar întâlnit. De regulă, e în spate.

La mașina din imagini pare că nu s-au făcut eforturi pentru mascarea detaliilor, ceea ce mă face să cred că nu sunt deloc imagini spion, dar oricum compania nu ar avea prea multe de ascuns. Discreția ar fi inutilă pentru că mașina este similară cu modelele Mini pe care le știi deja și, oricum va fi lansată anul acesta.

Adevărata diferență o vei simți atunci când te vei așeza la volanul ei și vei apăsa pedala de accelerație. Ce știm până acum din specificațiile tehnice e că va fi echipată cu o baterie de 42,2 kWh, similară cu bateria de pe BMW i3, deci să nu te aștepți la o autonomie prea mare. Încă nu! E marele dezavantaj care îți ia zâmbetul atunci când realizezi că în România nu faci prea multe cu o mașină electrică, mai ales dacă stai în București. Cluj-Napoca începe totuși să fie mai prietenos cu acest tip de vehicule.

Măcar, dacă tot cheltui un sac de bani pe acest Mini, să fii sigur că o să te și ajute. Pentru că prețul va fi un alt dezavantaj, pentru unii utilizatori, cel puțin.

Pe pagina online oficială a Mini, mașina este deja prezentată într-un mod pompos, iar prețul de pornire este, ține-te bine, de la 37.247 de euro (cu TVA).