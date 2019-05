Noul Minecraft vine la pachet cu realitatea augmentată. Când apare jocul

Minecraft avea în 2018 peste 91 de milioane de jucători activi, iar Microsoft pare să aibă planuri mari pentru celebrul joc.

Microsoft a dat de înțeles că va lansa un nou tip de Minecraft pentru dispozitivele mobile. Compania a făcut anunțul în cadrul conferinței Build 2019. A proiectat un videoclip pentru a arăta cum va folosi realitatea augmentată în cadrul noului joc Minecraft.

Încă nu știm exact sub ce formă va veni, dar cel mai probabil va fi o aplicație AR.

Microsoft a postat și pe Twitter videoclipul pe care l-a arătat la conferință.

What’s @Minecraft up to? Tune in to https://t.co/E7ZPoCQKus on May 17 to find out. #MSBuild pic.twitter.com/CVurJW4eWw

— Microsoft (@Microsoft) May 6, 2019