Mii de incendii noi în Amazon, când lumea a început să uite de problemă

Situația din Amazon este mai gravă ca niciodată, la câteva luni după ce au fost sesizate primele incendii în pădurea tropicală.

Nu mai există niciun dubiu legat de faptul că o mare parte din incendiile din Amazon au fost inițiate de oameni. Acest tip de defrișare prin foc este foarte populară în Brazilia, cu scopul obținerii de spațiu pentru ferme de vaci. Nici măcar președintele nu se mai ascunde de faptul că, până de curând, a fost de acord cu această practică.

Săptămâna trecută însă, cel puțin pe hârtie, Jair Bolsonaro a publicat un document prin care interzice pe o perioadă de 60 de zile utilizarea de foc în Amazon cu scopul defrișării. Ordinul a fost însă absolut inutil și, cel mai probabil, a fost menit să liniștească autoritățile internaționale care au vrut să se implice în drama pădurii amazoniene.

Aproximativ 2000 de focuri noi au fost raportate în regiunea amazoniană, conform publicației The Independent, în perioada de după publicarea restricțiilor. Conform datelor obținute de Institutul Național de Cercetare Spațială din Brazilia (INCS), 3859 de focuri noi au fost înregistrate pe teritoriul întregii țări în doar două zile de la ordinul președintelui. Dintre acestea, 2000 au fost în Amazon.

Trăgând linie, cei de la INCS au afirmat că, până la această oră, în 2019, au fost înregistrate 88.816 incendii în Brazilia. Un pic peste jumătate dintre ele s-au petrecut în pădurea amazoniană. La această oră, este greu de spus dacă se mai poate face ceva, atâta timp cât cea mai mare parte a suprafeței pădurii este localizată în Brazilia, iar președintele țării nu are nicio intenție să protejeze mediul și să ”nu mai pună paie pe foc”, când vine vorba de încălzirea globală.

