Incendiile din Amazon: cum dezinformează vedetele pe social media

Situația din Amazon este una foarte delicată, iar incendiile continuă să se extindă și în momentul de față în America de Sud.

E greu să înțelegi cu adevărat absolut toate aspectele unei probleme și, de multe ori, internetul mai mult te încurcă decât te lămurește. Situația din Amazon e un exemplu relevant și complex, iar în cazul în care nu ai înțeles perfect toată situația incendiilor din regiune, aceste vedete nu te vor ajuta deloc s-o faci.

E la modă acum să te plângi pe social media de problemele legate de mediu, iar multe celebrități nu ezită s-o facă nici ele. Odată cu incendiile din Amazon, pe rețelele sociale a apărut și un val de postări și share-uri despre cât de gravă e situația și cum ar trebui să ne dăm mai mult interesul pentru planeta pe care locuim. Nimic rău până aici.

Partea amuzantă începe atunc când îți dai seama că, în cazul anumitor vedete, fotografiile și anumite informații distribuite nu erau chiar cele mai precise. Dimpotrivă.

Lista de celebrități care au distribuit poze sau date înșelătoare este una destul de lungă. Poate nu ar trebui să ne mai mire asta, mai ales dacă ne amintim episodul recent în care mai multe vedete au fost păcălite pe Instagram. Poți citi mai multe despre asta aici.

Cristiano Ronaldo, de exemplu, a distribuit pe Facebook și Twitter o imagine cu un incendiu. Numai că acesta nu pare să-și dea seama că, de fapt, fotografia a fost făcută acum șase ani, în 2013, și nici măcar nu e din Amazon, ci dintr-o regiune din sudul Braziliei.

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q

