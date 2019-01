Meteoritul care a lovit Luna în timpul eclipsei totale e spectaculos

Eclipsa care a adus pe cer Super Luna Sângerie a venit cu o surpriză la care astronomii ar fi putut doar să viseze înainte – un meteorit care a lovit satelitul natural în mijlocul eclipsei.

Toți cei care au admirat eclipsa de Lună de pe 20 ianuarie au putut observa un meteorit care se izbește de Lună în timp ce aceasta se afla în umbra Pământului. Această scenă a fost un adevărat deliciu pentru astronomi, aceștia dorindu-și de mult timp să prindă un asemenea moment și nereușind – chiar dacă ecclipsele de Lună sunt relativ dese.

Astronomul Jose Maria Madiedo de la programul Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS) din cadrul University of Huelva, a dublat numărul de telescoape care urmau să fie folosite pentru observarea eclipsei (de la patru la opt), în speranța că poate de data aceasta se va vedea ceva special. „Aveam un sentiment, că de data asta se va întâmpla”, a zis Madiedo pentru New Scientist. „Am fost foarte, foarte fericit când s-a întâmplat asta”.

Mediedo a prins meteoritul pe cameră, dar nu a fost primul care a anunțat asta. Prima oară au apărut presupuneri pe Reddit, când utilizatorii au avut senzația că o lumină puternică și scurtă care a apărut pe suprafața Lunii în timpul eclipsei ar putea să indice impactul unui meteorit.

În videoclipul postat de Griffith Observatory, la 03:43:11, se poate vedea o lumină mică și rapidă în partea de stânga jos a Lunii. Deși impactul a produs o lumină puternică, meteoritul în sine a fost, cel mai probabil, destul de mic. Estimările lui Madiedo arată că acesta ar fi avut doar două kilograme și o dimensiune nu mai mare decât cea a unei mingi de fotbal.

Pentru astronomi și numai, impactul meteoritului a adus puncte în plus unui eveniment astronomic care deja se anunța a fi spectaculos.