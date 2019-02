Strategia genială prin care ar putea fi vindecate șase tipuri de cancer

Mai multe tipuri de cancer ar putea fi amenințate acum de un anticorp toxic. Acesta din urmă ar putea fi un tratament revoluționar pentru o gamă variată de tipuri de cancer în stadii avansate.

Noul medicament, tisotumab vedotin (prescurtat TV), funcționează pe modelul calul troian și a fost deja testat pe pacienți umani. Deși nu vindecă totul, este un pas important în față în ceea ce privește găsirea unui tratament universal împotriva cancerului.

Cercetătorii de la The Institute of Cancer Research din Londra și de la The Royal Marsden NHS Foundation Trust au testat medicamentul pe 147 de pacienți, pentru a vedea beneficiile și posibilele efecte secundare.

TV este format dintr-un anticorp monoclonal și o componentă citotoxică ce poate distruge în mod fatal celulele. Acel anticorp este practic calul troian, care caută semnalele de alarmă în membranele celulelor – numite factori de țesut, cerându-le „permisiunea” de a intra. Deși toate tipurile de celule au acei factori de țesut, celulele din tumori îi exploatează pentru a crește incontrolabil, ceea ce le face să fie țintele ideale pentru medicamentul cal troian.

„Ceea ce este atât de entuziasmant cu privire la acest tratament este că mecanismul său de acțiune este complet nou – funcționează precum un cal troian pentru a se strecura în celulele canceroase și a le ucide din interior”, a explicat oncologul Johann de Bono de la The Institute of Cancer Research. „Studiul nostru inițial arată că are potențialul de a trata un număr mare de diferite tipuri de cancer și în mod special unele din acelea care au rate de supraviețuire foarte mici”.

Printre tipurile de cancer care ar putea fi tratate cu ajutorul acestor pastile se numără cel de cervix, de vezică, de ovare, de endometru, de esofag și de plămâni. Rezultatele cele mai bune au fost observate în rândul pacienților cu cancer de vezică (în cazul a 27% din pacienți, boala s-a stabilizat). Rezultatele cele mai puțin promițătoare au fost observate în rândul oamenilor cu cancer de endometru (îmbunătățirile apărând doar la 7% din pacienții din studiu).

„Este minunat văd potențialul arătat de TV în rândul unei game de cancere greu de tratat”, a explicat șeful executiv de la The Institute of Cancer Research, Paul Workman. „Aștept cu nerăbdare să văd [medicamentul] cum ajunge în clinici și sper să îi ajute pe pacienții care în momentul de față nu mai au opțiuni de tratament”.