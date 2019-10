Mașinile care ar fi interzise în București, dacă proiectul anunțat de Firea trece

Primăria București, condusă de Gabriela Firea, are un plan de-a curăța străzile de mașini vechi. Sau, mai degrabă, are un plan de-a face bani pe seama celor cu mașini poluante. Proiectul anunțat în august a fost acum actualizat și încă nu e clar, și nici specificat, pe ce vor fi cheltuiți banii câștigați din această taxă nouă.

Fără îndoială, București are o problemă cu mașinile vechi. Și, de fapt, România are o problemă cu ele. A zis-o și șeful Dacia, o zic și alții. Acum, primarul Gabriela Firea a modificat proiectul vinietei pentru București. Astfel, taxa e pentru aproape toate mașinile și nu-s puține.

Dacă prima dată scandalul a fost că nu-i în regulă ca celor din provincie să le fie ceruți bani, acum ideea ar fi ca toți cei cu mașini sub Euro 5 să plătească. Astfel, ar fi 1.900 de lei pe an pentru non-Euro, 1.700 de lei pentru Euro 1, 1.500 de lei pentru Euro 2, 700 de lei pentru Euro 3 și 500 de lei pentru Euro 4. Vivineta Oxigen are un nume bun, dar rezultatul e altul decât curățarea aerului: bani la primărie.

Potrivit proiectului de hotărâre, de la 1 ianuarie 2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mică de cinci tone pe arterele din municipiul Bucureşti este restricționat zilnic, excepție fiind weekendul și sărbătorile legale. Intervalul este 7 – 22.

Proiectul va fi discutat pe 24 octombrie, dar merită să știi de pe acum ce vrea Primăria București.

Cine are și cine n-are acces în centrul orașului București

Cei cu mașini Euro 5 nu plătsc și vor putea circula peste tot, oricând. Asemenea și cei cu mașini electrice sau hibride. Implicit, și cei cu Euro 6. Apoi, pentru cele cu norma de poluare Euro 3 și Euro 4, accesul este pemis pe toate străzile din Bucureşti numai pe baza vinietei electronice Oxigen.

În fine, pentru cele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 și Euro 2, accesul este interzis în Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA). E permis accesul pentru restul arterelor din Bucureşti, dar tot cu vinietă. Care-i ZACA, te întrebi? Ei bine, cam tot ce înseamnă centru.

Perimetrul ZACA: tot ce-i între P-ța Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – şos. Ştefan cel Mare – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – bd. Nerva Traian – bd. Gheorghe Şincai – str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă – bd. Mărăşeşti – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – şos. Pandurilor – șos. Cotroceni – spl. Independenței – str. Știrbei Vodă – str. Berzei – str. Buzeşti – P-ța Victoriei.

Câți șoferi ar putea fi afectați și ce înseamnă asta pentru Primărie

Cum ziceam, nici în august, nici acum Primăria București n-a vorbit despre modernizările care ar putea fi făcute cu acești bani. De la piste pentru biciclete la stații de încărcare pentru mașini și trotinete, soluțiile nu apar în plan. Apar doar aceste tarife și eventualele sancțiuni pentru cei care nu cumpără vinietă.

În București, sunt circa 1,6 milioane de mașini. Dintre acestea, cele mai multe sunt Euro 4, dar extraordinar de multe non-Euro, conform cifrelor oficiale citate de HotNews.

261.000 autoturisme non-Euro

7.000 – Euro 1

113.000 – Euro 2

213.000 – Euro 3

440.000 – Euro 4

253.000 – Euro 5

331.000 – Euro 6

Încasarea banilor se va face de către Primăria București și sumele vor deveni parte la buget. Și Primăria zice următoarele: „Sumele […] vor fi folosite cu prioritate pentru lucrări, investiții şi proiecte din domeniul protectiei mediului şi al mobilității urbane, care contribuie direct sau indirect la îmbunătățirea condiților de transport și a calitäții aerului”.

Fără nimic precis menționat, cum ar fi kilometri de piste, număr de stații de încărcare, bulevarde modernizate în sensul protecției mediului sau mobilității urbane, orice „investiție” poate însemna orice. Și, după cum vezi pe sumele de mai sus, banii nu vor fi puțini, anual. Singura veste bună? Dacă ești într-o categorie care-i exceptată de la plată.

Cine poate să nu plătească vinieta pentru București (dacă va rămâne în forma de acum)

În primul rând, și oarecum evident, cei care au vehicule electrice și hibrid nu vor avea nimic de plătit și vor avea acces peste tot. Totodată, vehiculele pe două roți, dar și cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Apoi, vor fi exceptate cele destinate transmisiunilor radio și TV, dar și autovehiculele folosite de Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Poliția de frontieră, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Serviciul de ambulanță sau medicină legală, de protecție civilă sau ale Ministerului Apărării Naționale. Mai sunt pe listă autovehiculele unităților speciale ale Serviciului Român de Informați și ale Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului de Informații Externe, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției și cele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public.

Lista autovehiculelor exceptate continuă cu serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, Societatea Națională de Cruce Roşie din România, Societatea Transport București STB, cele istorice, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului, cele utilizate la intervențiile la căile de comunicație și rețelele edilitare, dar și cele prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte.

Ca idee, în încheie, Primăria București a anunțat în aprilie 2018 că a obținut aprobare de la Comisia Tehnico-Economică din Ministerul Mediului pentru implementarea proiectului privind amenajarea pistelor de biciclete. Distanța: 67 de kilometri. Valoare: 10 milioane de euro. La o primă vedere, din taxa Oxigen, anual vor fi generați mult mai mulți bani.