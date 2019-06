Mașinile de lux, ieftinite brusc: ce se întâmplă cu Rolls-Royce, Aston Martin sau Lamborghini

Dacă ai avut vreodată o fascinație pentru mașini de lux precum Rolls – Royce, Aston Martin sau Lamborghini, acum s-ar putea să fie cel mai bun moment pentru o eventuală achiziție. Prețurile sunt în scădere.

În 2017, a fost apogeul prețurilor în materie de autovehicule de lux. De atunci și până în prezent, prețurile s-au aflat în scădere, atât pentru mașini vechi ale acelorași producători, cât și pentru modelele noi, conform analistului auto Max Warburton. Informația de mai sus a fost inclusă de către oficialul companiei Sanford Bernstein într-o notă trimistă investitorilor.

Cele mai afectate au fost prețurile la mâna a doua pentru Rolls Royce, Aston Martin și Lamborghini. Acestea au scăzut drastic, conform unui studiu al firmei de analiză Thinkum. Pentru a ajunge la această concluzie, a fost verificată performanța pe respectivul segment de piață a peste 130 de comercianți auto de pe teritoriul Statelor Unite.

Deși vei plăti în continuare sume din spectrul câtorva sute de mii de euro pentru o mașină de lux, valoarea este semnificativ mai mică dacă o compari cu prețurile de odinioară. Partea fascinantă este însă că există o explicație logică pentru acest trend in ultimii doi ani și are legătură cu fenomenul de diluare a brandului, completat de saturație pieței.

Fabricanții de automobile de ultra-lux au inundat piața cu modele noi pe măsură ce vânzările totale înfloresc, minimizând factorul de exclusivitate și ducând prețurile în jos. „Valorile au ajuns hiper-umflate și piața prea aglomerată”, spune Warburton. „Se văd scăderi semnificative. Sunt stocuri tot mai mari și cumpărătorii au mai multe opțiuni”, spune Josh Fruhlinger, redactor-șef la Thinkum.

Trecând însă peste teorie, fascinante sunt prețurile clare aferente acestui trend. La începutul lunii iunie a acestui an, prețul mediu de listă pentru autovehicule Aston Martin uzate era de aproximativ 106.000 dolari, în scădere cu 54% față de vârful din 2018. Prețul mediu pentru Lamborghini scăzuse cu 56% la 207.000 dolari, iar pentru vehiculele Rolls-Royce uzate cu 48%, la 198.000 dolari. Hagerty Price Guide, un ghid pentru mașini clasice, dă exemple de modele de ultra-lux care au scăzut cel mai mult în valoare în ultimii ani: Aston Martin DB9 (2004-16), Bentley Continental GT (2003-11), Rolls-Royce Pahntom (2003-17). Există și excepții: Rolls-Royce Black Badge Wraith, care a avut un preț de 332.000$ la start, se ține încă bine.

După cum am detaliat și mai sus, scăderea prețurilor de achiziție nu a dus sub nicio formă la diminuarea vânzărilor. Mai degrabă, reversul este valabil. În 20018, au crescut vânzările la Rolls-Royce cu 22%, pentru un total de 4107 unități. Aston Martin s-a bucurat de un număr de unității livrate cu 26% mai mare, până la 6441. Lamborghini a crescut până la 5750 de unități, o creștere de 51%. „Aceasta pune presiune pe vehiculele uzate”, spune Dave Kinney, care publică Hagerty Price Guide: „În plus, fiecare companie scoate modele noi care sunt tot mai bune și au mai multe atribute”. De exemplu, sisteme de siguranță ca avertizarea la părăsirea benzii de rulare și evitarea coliziunii devin caracteristici standard.