Compania care-ți arată că mașina viitorului va fi diformă, dar cu mulți cai-putere

Peste vreo 15 ani, automobilele ar putea arăta precum mașina din imagine, dacă ar fi să-i credem pe cei de la DS, o subsidiară a Citroen. Este o mașină ciudată pentru că pare strâmbă, dar ascunde peste 1.300 de cai-putere sub capotă.

DS X E-Tense este o mașină concept, iar după ce am aflat că DS aparține de Citroen, parcă nu mai sunt atât de surprins că arată așa bizar, pentru că producătorul francez are niște idei despre design mai ieșite din comun.

Eu am descoperit-o recent, dar mașina concept se află în proiect de un an, iar prin toamna lui 2018, schițele digitale au devenit realitate. După cum sugerează numele, X E-Tense este o mașină electrică, pentru că viitorul va aparține acestor automobile, dar este concepută să fie și autonomă. Nu știm încă ce nivel de autonomie are, dar trebuie să aibă cel puțin nivelul 4, având în vedere că este un model „programat” pentru 2035.

Mașina asimetrică pe care sunt sigur că nu ai vrea să o ai

E o mașină controversată care-ți induce stări multiple. Tocmai când vrei să te lași uimit de designul futurist, observi că e ceva neregulă cu ea: pare strâmbă, diformă.

Cei de la DS preferă termen „asimetrică”, iar motivul pentru care arată de parcă s-ar fi topit la soare sau a fost răvășită la testele Euro NCAP ține de principiul aerodinamicii.

Dacă o privești din față, pare că cineva i-a dat un croșeu și i-a mutat „buzele”, adică grila, înspre locul șoferului, deci nu e centrată, așa cum ne-am obișnuit să vedem de 100 de ani la toate automobilele.

Practic, locurile pentru cele două persoane pe care le poate transporta au fost delimitate în mod atipic. Pe de o parte, vezi locul șoferului descoperit, ca să-l facă să se simtă ca un pilot de curse. Pe de altă parte, ai locul pasagerului care închis ca într-un cocon de sticlă și fibră de carbon, unde nu e deranjat nici de vânt, nici de vuietul vitezei.

Cu toate că-ți dă impresia că ar fi o mașină șubredă, DS X E-Tense ascunde sub capotă o configurație demnă de mașinile de Formula 1. Motorul de 1.360 de cai-putere, pe un vehicul electric și autonom, este cu adevărat impresionant.

De autonomia bateriei nu-ți pot spune nimic, dar nu-mi fac speranțe prea mari, având în vedere imensa putere a motorului.