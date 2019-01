Lenovo și-a îmbunătățit cel mai bun laptop de business: ThinkPad X1 Carbon 2019

Lenovo ThinkPad X1 Carbon este, deja de câțiva ani, unul dintre cele mai fiabile și atrăgătoare ultraportabile pentru segmentul business, iar în 2019, a devenit și mai bun.

La CES 2019, cei de la Lenovo s-au prezentat cu o serie numeroasă de gadgeturi. Printre ele se numără și a șaptea generație de ThinkPad X1 Carbon. Micuțul din imaginile alăturate nu a mai beneficiat de mult timp de un upgrade vizual, dar în versiunea din acest an este un pic mai arătoasă. În primul rând, textura fibrei de carbon este vizibilă pentru prima dată pe carcasă, dacă ești dispus să achiziționezi configurația de top.

Noul Lenovo ThinkPad X1 Carbon este mai subțire cu aproximativ un milimetru față de anul trecut. Tastatura rezistă la apă și deși produsul este atât de finuț, e certificat MIL-STD-810G pentru rezistență la șocuri. În continuare are un ecran de 14 inci, dar este un pic mai ușor decât modelul anterior, încadrându-se în 1,115 kilograme.

În funcție de buget, vei putea opta pentru unul din cinci tipuri de monitoare cu o putere luminoasă diferită.

FHD IPS (400 NITs)

FHD IPS Touch (300 NITs)

FHD IPS ePrivacy (400 NITs)

WQHD IPS (300 NITs)

HDR UHD IPS 10-bit (500 NITs)

Versiunea marcată ePrivacy are avantajul că, datorită unui filtru de polarizare, persoanele din împrejurimi nu pot vedea la ce lucrezi.

Pe partea de securitate, laptopul are un mecanism de glisare peste webcamul integrat, pentru a-l acoperi când nu-l folosești. În plus, printr-un senzor infraroșu, ai opțiunea să te autentifici printr-o scanare 3D a feței, la fel ca în cazul tehnologiei Face ID de la iPhone X. Un cititor tradițional de amprentă este de asemenea prezent. În privința conecticii, e bine de știut că ai posibilitatea să-ți cumperi noul ThinkPad X1 Carbon cu un modem 4G LTE CAT16 integrat. Prețul de achiziție pentru el începe de la 1700 de dolari și va ajunge în magazine în luna iunie a acestui an.

ThinkPad X1 Carbon 2019 Specificații tehnice