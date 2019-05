Laptopul de care poate nu știai, dar la care ar trebui să fii atent în 2019

Cum ar trebui să fie un laptop în 2019? Cum ar trebui să fie un laptop ultraportabil și util pentru tine? Dacă ți-ai pus vreuna dintre aceste întrebări, acest produs ți-ar putea oferi un răspuns.

Huawei caută tot timpul soluții și idei cu care să se remarce în două piețe deja aglomerate: telefoane și laptopuri. Pe cea din urmă e și mai complicat. Demersul acesta e vizibil din câteva statistici. De exemplu, peste 10% din venituri sunt reinvestite în cercetare și dezvoltare. În plus, peste 80.000 de oameni (45% din totalul angajaților companiei) din 14 centre din întreaga lume sunt responsabili pentru dezvoltarea produselor și serviciilor.

Unul dintre cele mai recente produse care au rezultat în urma acestui demers este laptopul Huawei MateBook 13. E ceea ce ai putea caracteriza drept ultraportabil, dar care nu duce lipsă de performanță hardware. Are un afișaj de 13 inci în dimensiuni la care alte laptopuri oferă doar 12 inci, dar are și componente de top într-o carcasă subțire și ușoară.

Carcasa este realizată din aluminiu de înaltă calitate folosit și în industria aerospațială. Finisajul premium pune în lumină strălucirea metalului și vine să accentueze caracterul elegant, modern al dispozitivului.

MateBook 13 cântărește doar 1,3 kilograme, în funcție de model, și măsoară doar 14,9 mm în punctul cel mai gros. Datorită greutății și dimensiunilor sale reduse, este mai mic decât o coală A4, laptopul poate fi purtat într-un rucsac sau geantă de mână fără probleme.

Ecranul de 13 inci mai are un avantaj: raport de aspect de 3:2. Spre deosebire de ce mai există pe piață, un ecran mai înalt (decât cele cu raport 16:9) îți permite să vezi mai mult pe verticală – de exemplu, când navighezi pe internet și vezi o pagină web. Marginile negre ale ecranului sunt foarte subțiri, 4,4 milimetri, iar raportul ecran – corp este de 88%. Practic, mai mult ecran, margini mai înguste.

Rezoluția este una Quad HD (2160 x 1440 pixeli) și acoperă 100% din spațiul sRGB, iar imaginile afișate sunt extrem de clare și de frumoase. Este o plăcere să navighezi, să citești și să editezi poze pe un asemenea ecran.

Noul notebook Huawei nu numai că este ultraportabil și elegant, ci este și foarte performant. Acesta folosește procesorul Intel Core i7 8565U din generația a opta, are o placă video Nvidia GeForce MX 150 cu 2 GB RAM GDDR5, 8 GB memorie RAM, iar spațiul de stocare poate ajunge până la 512 GB SSD (în funcție de ce preferințe și nevoi ai). Laptopul Huawei are și două porturi USB-C și o mufă de căști. Pentru că are doar două porturi USB-C, cei de la Huawei îți oferă un adaptor în cutie și astfel ai încă un port USB-C, un port HDMI, unul DisplayPort și unul USB.

Laptopul securizat cu scanner de amprentă

MateBook 13 este echipat cu un buton de alimentare care are integrat un cititor de amprentă. Butonul recunoaște amprenta ta în momentul apăsării și deblochează instantaneu sistemul, fără a mai fi nevoie de introducerea parolei.

MateBook 13 poate deveni un laptop pe care te poți baza în orice moment. Autonomia bateriei este una îndelungată și ai putea să te uiți la filme timp de 10 ore. Atunci când ai nevoie să-l încarci o poți face pentru 15 minute și astfel să ai două ore și jumătate de funcționare.

Huawei aduce o funcție pe acest laptop care nu există pe un alt laptop cu Windows. Un smartphone ne ajută să facem fotografii sau clipuri video, dar un notebook va permite sortarea și editarea acestora într-un mod confortabil în programe mai complexe. Așadar, este nevoie ca aceste fișiere să fie transferate dintr-un loc în altul.

Desigur, smartphone-ul poate fi conectat la laptop cu un cablu USB, o acțiune care nu este cea mai comodă. Pentru a facilita acest tip de transfer, Huawei a creat tehnologia Huawei Share 3.0 OneHop care permite conectarea unui smartphone la MateBook 13 printr-o simplă atingere, utilizând o conexiune directă bazată pe WiFi. Cu ajutorul acestei soluții vor putea fi transferate până la 500 de imagini pe minut, fără cablu și fără configurații complicate.

Huawei MateBook 13 este un laptop de tip ultrabook pe care să-l iei cu tine în călătorii, pe care poți să lucrezi și nu o să-ți fie teamă că o să rămână fără baterie prea curând. Mai mult, funcția Huawei Share face ca armonia dintre laptop și smartphone să fie una excelentă. Poți să trimiți fișiere și fotografii din telefon pe laptop, dar și invers, fără cabluri și fără prea multe bătăi de cap.