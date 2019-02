Huawei lansează în România o gamă nouă de produse. Cât costă MateBook

Huawei este cunoscut drept un brand de telefoane, dar compania chineză produce tablete, ceasuri inteligente, căști audio, iar recent a început să producă și laptopuri. Huawei aduce laptopurile MateBook și în România.

Compania nu va prezenta la Barcelona, în cadrul Mobile World Congress, doar telefoane, ci și laptopurile din seria MateBook. Mai mult, reprezentanții companiei de pe plan local au declarat pentru PLAYTECH că produsele vor fi disponibile și pe piața locală. „Vom aduce întreaga gamă de laptopuri în România. Nu aducem doar unul-două modele să testăm piața, ci le vom aduce pe toate. Așa arătăm că suntem serioși”, a declarat Zachary Jianglinchao, country manager Huawei România.

În acest moment, gama de laptopuri MateBook a Huawei este compusă din MateBook X Pro (cel mai performant ultrabook din portofoliu), MateBook X, MateBook D și MateBook E (laptop doi în unu). „Vom aveam laptopuri cu prețuri de la 3000 de lei până la 3000 de euro”, spune country managerul Huawei, făcând referire la diferitele configurații în care sunt disponibile laptopurile.

MateBook X și MateBook X Pro sunt probabil cele mai interesante laptopuri din portofoliu pentru că sunt laptopuri ușoare și subțiri, iar rama ecranului este foarte mică (rată ecran/corp este de 91% pentru MateBook X Pro).

Huawei MateBook X Pro are o diagonală de 13,9 inci, iar ecranului este touchscreen și are o rezoluție de 3000 x 2000 de pixeli. Corpul este din metal și are o grosime de 14,6 mm. Laptopurile MateBook X Pro au procesoare Intel de generația opta, memorie RAM de 8GB sau 16 GB, iar spațiu de stocare (SSD) poate fi de 256 GB sau de 512 GB.

La nivel grafic vorbim de placa video integrată Intel HD 620, dar va exista o versiune și cu o placă dedicată de la Nvidia GeForce MX150. Huawei MateBook X Pro are o greutate de 1,3 kg, iar MateBook X de doar 1,05 kg.

Reprezentanții Huawei au declarat că astfel întregesc oferta companiei în România. „Avem telefoane, tablete, ceasuri, iar acum vom avea și laptopuri”. Tocmai acest ecosistem este elementul pe care mizează compania. HiShare este varianta de AirDrop a chinezilor și te ajută astfel să transferi fișiere mult mai ușor de la un telefon la laptop și invers. „Nu mai ai nevoie de cabluri. Este mult mai ușor așa”.

Un alt punct forte pe care eu l-aș semnala este faptul că Huawei MateBook se încarcă prin USB-C și așa poți încărca și telefonul și laptopul cu un singur încărcător.

Vom vedea exact cum se comportă după ce ajung și în România.