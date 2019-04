Imagini fascinante cu lanuri de orez transformate în adevărate opere de artă

În Japonia există nenumărate obiective turistice fascinante, dar printre cele mai deosebite sunt lanurile de orez transformate în artă pură de către localnici.

În anii 1990, satul Inakadate din Japonia avea nevoie de puțină revitalizare. Pentru a crește rata turismului din Inakadate, localnicii s-au gândit să facă tablouri superbe direct din orez, în marile lor lanuri. Acum, anual se strâng peste o mie de voluntari din zonă care folosesc șapte tipuri de orez drept paletă de culori: verde, galben verzui, galben, portocaliu, roșu, violet închis și alb. Dintre cele șapte tipuri, unele sunt comestibile, iar altele au scop pur devorativ – aproape toate sunt însă cultivate din vremuri antice. Design-urile din lanurile de orez au devenit tot mai complexe odată cu trecerea anilor. Au ajuns să fie atât de spectaculoase, încât sute de mii de turiști vin anual pentru a le admira.

În luna aprilie a fiecărui an, se ține o conferință pentru a stabili ce design-uri vor fi adoptate anul următor. Odată stabilită o temă, oficialii creează niște schițe digitale de bază. Aceste schițe ajung apoi să fie rafinate de către profesori de artă locali, care le transformă în desene complexe. Ulterior, în lanuri se pun marcatori, pentru a trasa conturul desenelor înainte să înceapă plantarea. Întregul proces poate să dureze până la trei luni. Pe la începutul verii, orezul ajunge la maturație, iar imaginile spectaculoase prind viață cu ajutorul acestuia.

Fiecare desen din orez are în jur de 15.000 de metri pătrați și celebrează moștenirea culturală și folclorul japonez – unele desene sunt inspirate chiar și de personaje populare din filme și seriale anime. Spre exemplu, în acest an, lanurile de orez prezintă legenda lui Yamata no Orochi (un șarpe cu șapte capete), care se confruntă cu zeul mărilor și furtunilor, Susanno. În 2017, tema a fost basme și legende.

Dacă vrei să admiri o parte din operele de artă create în orez, poți arunca o privire mai jos.