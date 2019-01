Cum desenezi un X? Un fel de curiozitate stupidă a internetului

Pentru că nu poate trece prea mult timp fără ca internetul să nu se concentreze pe ceva complet stupid, dar complet fascinant, o altă curiozitate a apărut pe internet în ultimele 24 de ore.

Pentru a putea înțelege despre ce e vorba, ia o foaie de hârtie și desenează un X – nimic mai mult. Cum l-ai desenat? Conform utilizatoarei de Twitter @SMASEY, există opt modalități de a face asta, după cum poți vedea mai jos:

Also this is so interesting to me – which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P — sixers smasey (@SMASEY) January 20, 2019

Utilizatorii de pe Twitter au fost surprinși de simplul fapt că există mai mult de o modalitate de a desena această literă. Inevitabil, s-au creat tabere.

5! There are other ways? https://t.co/2P1ibE2tLZ — Hannah Wilks (@newballsplease) January 20, 2019

5️⃣ Why would I finish opposite to where my pen needs to go next? https://t.co/FRFdAmnBYy — Steve Curtis (@curtisteve) January 20, 2019

Is there anyone who doesn’t do a 7/8? https://t.co/FUaYYzsgwv — Ngonidzashe (@Ngonijay95) January 20, 2019

8. People who draw bottom to top are also the ones that put their toilet paper on the holder the wrong way. — Eddie (@NinjaJenssen) January 20, 2019

Depending on if you’re right or left handed it should be 7 or 8. What kind of sick person draws an X any other way https://t.co/tBqkafRUD5 — Aokiji クザン (@DukeOfZamunda) January 20, 2019

me realising there are other ways to draw an ‘x’ ? — Shego (@LadyBellatrix) January 20, 2019

Cei de la Buzzfeed au vrut să afle cum se traduc aceste păreri în procentaje, așa că au realizat un poll online. S-a dovedit că majoritatea oamenilor preferă varianta 7 (cu un procent de 69% dintr-un total de 186.782). Mai apoi, variantele 8 și 5 sunt cele mai populare, cu un procent de 22%, respectiv de 6% de adepți. Cele mai puțin populare variante sunt însă 2 și 4 (care au primit fiecare mai puțin de 1% din voturi).