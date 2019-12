Jocuri gratuite, de Crăciun: creatorii Fortnite îți oferă 12 titluri pe care să nu le ratezi

Dacă ai un pic de timp liber în perioada sărbătorilor și vrei să te joci, ar fi păcat să nu profiți de oferta creatorilor Fortnite. În Epic Games Store, ai 12 jocuri gratuite.

Pentru a te introduce în spiritul sărbătorilor de iarnă, creatorii Fortnite au venit la înaintare cu o ofertă de nerefuzat. Aceasta implică 12 jocuri gratuite care vor fi oferite, unul pe zi, în perioada 19 decembrie – 1 ianuarie. Pentru că este însă vorba de un joc nou la fiecare 24 de ore, este important să intri în magazinul online al celor de la Epic Games în fiecare zi. Alfel, riști să pierzi unul sau mai multe titluri.

Primul joc a fost un TBS intitulat Into the Breach de la dezvoltatorul FTL: Faster Than Light. Este important de reținut că, deși Epic Games Store are o aplicație pe care o poți descărca pe orice PC sau Mac, pentru a-ți asocia jocurile gratuite contului este suficient să intri în fiecare zi pe site-ul companiei de pe mobil.

Din momentul în care ai intrat în posesia jocurilor gratuite, acelea sunt ale tale în permanență, le poți juca și peste zece ani. Principiul este același ca în cazul titlurile gratuite de tip giveaway pe care Epic Games l-a oferit doritorilor din luna iunie.

Tot ca o manifestare de generozitate, Epic Games îți oferă un Epic Coupon de 10 dolari. Acela vine însă la pachet cu anumite restricții. Nu poate fi folosit în cazul unui joc mai ieftin de 15 dolari și nu poate fi risipit pe achiziții in-app, DLC-uri sau Season Pass-uri. Trecând peste aceste particularități, poți cheltui cei zece dolari cum crezi de cuviință.

Ca referință, în Epic Games Store există o serie stufoasă de titluri exclusive, pe care nu le găsești pe Steam, de exemplu. Lista include Borderlands 3, Control, Detroit: Become Human, Journey, John Wick Hex, Metro Exodus, Shenmue 3, The Division 2, The Outer Worlds, Observation, Outer Wilds, Untitled Goose Game, Wattam și What the Golf?